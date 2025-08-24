Примера. «Барселона» вырвала победу над «Леванте» (3:2) благодаря автоголу на 91-й минуте

«Барселона» совершила камбэк во 2-м туре чемпионата Испании.
«Леванте» обыгрывал каталонцев со счетом 2:0 по итогам первого тайма, но после перерыва гости ответили тремя забитыми мячами.
Решающим стал автогол защитника Унаи Эльхесабаля на 91-й минуте.
«Барса» возглавила таблицу Примеры, одержав две победы на старте.
Испания. Примера. 2 тур
Леванте - Барселона - 2:3 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - И. Ромеро, 15; 2:0 - Х. Луис Моралес, 45+7 (с пенальти); 2:1 - Педри, 49; 2:2 - Ф. Торрес, 52; 2:3 - У. Эльхесабаль, 90+1 (в свои ворота).
Источник: «Бомбардир»