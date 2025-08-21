Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой

В соцсетях находят все больше подтверждений роману Ламина Ямаля и Никки Николь.

24-летнюю рэпершу часто видят с вингером «Барселоны» в одних и тех же локациях.

Интересно, что новая девушка Ямаля оказалась карлицей. Ее рост – 145 см. У женщин это официально считается карликовостью с медицинской точки зрения.