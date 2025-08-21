Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой

В соцсетях находят все больше подтверждений роману Ламина Ямаля и Никки Николь.
24-летнюю рэпершу часто видят с вингером «Барселоны» в одних и тех же локациях.
Интересно, что новая девушка Ямаля оказалась карлицей. Ее рост – 145 см. У женщин это официально считается карликовостью с медицинской точки зрения.
- Нападающий «Барсы» начал новый сезон с 1+1 в матче с «Мальоркой» (3:0).
- Предположительно, Ламин познакомился с Никки Николь на июльской вечеринке, посвященной его 18-летию.
- Тогда Ямаль пригласил людей с карликовостью для развлечения гостей.
- Это вызвало критику со стороны общественных организаций и привлекло внимание властей.
Источник: bein Sports