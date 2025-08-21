Введите ваш ник на сайте
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой

Вчера, 23:35
5

В соцсетях находят все больше подтверждений роману Ламина Ямаля и Никки Николь.

24-летнюю рэпершу часто видят с вингером «Барселоны» в одних и тех же локациях.

Интересно, что новая девушка Ямаля оказалась карлицей. Ее рост – 145 см. У женщин это официально считается карликовостью с медицинской точки зрения.

  • Нападающий «Барсы» начал новый сезон с 1+1 в матче с «Мальоркой» (3:0).
  • Предположительно, Ламин познакомился с Никки Николь на июльской вечеринке, посвященной его 18-летию.
  • Тогда Ямаль пригласил людей с карликовостью для развлечения гостей.
  • Это вызвало критику со стороны общественных организаций и привлекло внимание властей.

СПОРТ 21 века
1755810056
Исходя из смысла самой темы, не обязательно встречаются. Может они просто друзья...
Ответить
向英雄致敬
1755810238
Ну нравятся пацану разные.До этого была 29 летняя Фати – инфлюенсер: 500 тысяч подписчиков в соцсетях, отдельно около миллиона на ютубе. Ну привалило пацану мильенов, вот он и отрывается....Кстати - 13 июля Ямалю стукнуло 18. Теперь никого из его девок не привлекут по статье за педофилию, совращение малолетнего.Гы гы
Ответить
Everest13
1755827174
А че девка хорошенькая, хоть и полторашка)))
Ответить
рылы
1755834799
да, вроде, не такой и маленький рост для девушки. не скажу, что карлик, сойдёт. а хотите узнать, что бывает с бабами-анорексичками? ну, которые решают, что они толстые и начинают стремительно худеть, суя себе 2 пальца в рот после каждого приёма пищи. я просто знал такую. мозги повернулись набекрень после того, как её бросил парень, назвав толстой. ну и она по этой схеме, как и все, начала худеть. ест - и тут же бежит блевать, это норма у этих повёрнутых. в итоге исхудала до 40 кг, если не меньше, прям скелет. и для таких у нас существует спецбольница, куда со всей страны свозят этих долбанутых, то ли в белгороде, то ли в брянске, не помню, но где-то там. ну и через трубочку принудительно кормят, потом выпускают, когда наберёт вес. типа того.
Ответить
acor94
1755835670
это он её на вечеринке по случаю своего 18летия выцепил?)))
Ответить
