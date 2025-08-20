Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров: «Если «Зенит» хочет в говнофутбол играть – это их проблема»

Быстров: «Если «Зенит» хочет в говнофутбол играть – это их проблема»

20 августа, 00:09
16

Владимир Быстров недоволен качеством игры «Зенита», который использует схему с тремя центральными защитниками.

  • Зенитовцы набрали 6 очков в 5 турах РПЛ.
  • У них 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.
  • Команда идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.

– Это бред. Не имеет права «Зенит» играть в три центральных защитника.

– А если не получается в четыре?

– Не получается, потому что не сильнейшие на поле в стартовом составе! Мостовой сильнее Педро? Сильнее. Он на замене!

Если «Зенит» хочет вот в этот говнофутбол играть, ну, это их проблема. Я считаю, что с таким составом играть в три центральных защитника, блин, это просто, не знаю, бред. Это мягко сказано.

Еще по теме:
Быстров определил единственного подходящего кандидата на замену Станковичу в «Спартаке» 10
Быстров – о том, что фанаты «Спартака» совали деньги Соболеву: «Мне вообще свиные головы кидали» 5
Быстров раскритиковал состав «Зенита» на матч со «Спартаком»: «Бред и тихий ужас» 2
Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ziborock
1755638396
Не мешай, у них план "перехват"! Какой Мостовой?! Факед утверждает что Педро не меньше чем за 80 продадут!
Ответить
Номэд
1755643907
У сельдерея особая любовь к бразилам.
Ответить
алдан2014
1755659542
Мостовой однозначно один из сильнейших футболистов в рпл. Почему его маринуют в запасе непонятно. Отношение к российским футболистам в Зените такое. Поэтому Володька и возмущается.
Ответить
subbotaspartak
1755661269
А не наше свинячье дело...
Ответить
Дубина
1755663548
Нету место пацанам - цыгане бразилы везде в помойке(((
Ответить
власик
1755666753
Мостовой слабее Педро раза в два! А кто зря сидит в запасе- это Глушенков. А в принципе на лавку глубокого запаса нужно усадить Семака с Медведевым. Во где "темень" !
Ответить
cska1948
1755671328
"...Мостовой сильнее Педро? Сильнее. Он на замене!..." ----------------- А это как раз о якобы "здоровой" конкуренции с легионерами. За Педро заплатили кучу денег! А сколько заплатили за Мостового? Да нисколько! Поэтому играть в основе будет Педро! Вот вам и вся "здоровая" конкуренция. А Круговой что, плохой игрок, что всё время сидел на лавке? Про "здоровую" конкуренцию нам сказки рассказывают те, кто нашим футболистам предпочитают легионеров.
Ответить
alp
1755672647
вот тут поддержу свиновову. правильно сказал
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы»
Вчера, 23:50
4
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
3
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»
Вчера, 21:59
1
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
Вчера, 21:49
2
Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина
Вчера, 21:39
1
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:30
3
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
Вчера, 21:21
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»
Вчера, 20:56
10
Капитан «Балтики» выбыл на длительный срок
Вчера, 20:40
2
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»
Вчера, 20:32
2
Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов»
Вчера, 20:20
3
Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо»
Вчера, 20:08
4
Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ
Вчера, 20:00
4
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
Вчера, 19:30
14
Кривцов из «Краснодара» бесплатно отпраздновал день рождения за 2 миллиона рублей: подробности
Вчера, 19:19
7
98-летний Симонян раскрыл секрет своего долголетия
Вчера, 19:10
5
Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные»
Вчера, 18:51
3
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке»
Вчера, 18:43
2
Семак отказался обсуждать удаление капитана «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:35
2
Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»
Вчера, 18:06
4
Реакция Бубнова на трансфер Самошникова в «Спартак»
Вчера, 17:31
6
Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»
Вчера, 17:17
13
Семак оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
Вчера, 17:05
9
Радимов сказал, что изменилось в «Ахмате» после назначения Черчесова
Вчера, 16:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 