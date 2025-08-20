Быстров: «Если «Зенит» хочет в говнофутбол играть – это их проблема»

Владимир Быстров недоволен качеством игры «Зенита», который использует схему с тремя центральными защитниками.

Зенитовцы набрали 6 очков в 5 турах РПЛ.

У них 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.

Команда идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.

– Это бред. Не имеет права «Зенит» играть в три центральных защитника.

– А если не получается в четыре?

– Не получается, потому что не сильнейшие на поле в стартовом составе! Мостовой сильнее Педро? Сильнее. Он на замене!

Если «Зенит» хочет вот в этот говнофутбол играть, ну, это их проблема. Я считаю, что с таким составом играть в три центральных защитника, блин, это просто, не знаю, бред. Это мягко сказано.