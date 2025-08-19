Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Быстров раскритиковал состав «Зенита» на матч со «Спартаком»: «Бред и тихий ужас»

Быстров раскритиковал состав «Зенита» на матч со «Спартаком»: «Бред и тихий ужас»

19 августа, 21:50
2

Владимир Быстров остался недоволен игрой «Зенита» в гостевом матче 5-го тура РПЛ против «Спартака».

– У «Зенита» из воспитанников российского футбола в стартовом составе на «Спартак» только Адамов. Понятно, что Дуглас теперь россиянин, Алип из Казахстана – не легионер.

– Бред просто.

– Твое отношение?

– Тихий ужас. Честно, не хотелось бы смотреть за таким вообще.

Мостовой хотя бы добавил скорости. Педро все от себя, под себя – возится с этим мячом, уже пятый матч подряд постоянно в старте. Энрике еще не готов – в старте.

– Дорогие покупки – Жерсон и Энрике – не реализуют лучшие качества. Жерсон где-то растворяется.

– Где он растворяется? Он пешком ходит, дайте ему тросточку, чтобы он хотя бы до штрафной доходил и отрабатывал обратно.

– Жерсон выглядит уставшим.

– Это бред. Зачем Семак тогда их ставит в состав? Всех скопом. Ну ладно, Вендел, при всех его минусах. Ну, внедри его, а ты троих ставишь тихоходов этих.

Все. Вообще никакой игры нет. Ну, смысл какой?

  • «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» – 2:2.
  • Петербуржцы идут на 9-м месте в РПЛ с 7-очковым отставанием от лидера.

Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир
Дубина
1755630535
Короче Вовка так и говори - помойка накупила "Цыганский бесполезный табор"!!! ЗПРФ...
Ответить
