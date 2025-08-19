Введите ваш ник на сайте
Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» впервые за полгода

19 августа, 16:30
6

Пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила, что российский полузащитник Арсен Захарян готов выйти на поле в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

«Арсен работает вместе с командой в полноценном режиме. Он не испытывает дискомфорта и будет готов сыграть против «Эспаньола», – сообщили в пресс‑службе.

  • Игра «Реал Сосьедад» – «Эспаньол» состоится 24 августа, начало – в 20:30 мск.
  • Захарян пропустил гостевую игру сансебастьянцев в 1-м туре Ла Лиги с «Валенсией» (1:1).
  • В прошлом сезоне из-за травм россиянин провел за «Реал Сосьедад» только 4 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. В последний раз он играл в официальной встрече 23 февраля.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Эспаньол Реал Сосьедад Захарян Арсен
andrei-sarap-yandex
1755611229
ХРУСТАЛЬНЫЙ...НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗОК....В РПЛ ХОДИЛ ПЕШКОМ ПО ПОЛЮ ЗА БОЛЬШИЕ БАБАКИ А В ЕВРОПЕ должен бегать....долой лимит как в ИСПАНИИ чемпионы мира и ЕВРОПЫ
Ответить
Cleaner
1755611294
Захарян это тот доходяга из КЛУБА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
темирхан
1755611320
черную схему по распилу бабла, отрабатывает в Испании. не удивлюсь, что появится матча на 2-3 и ОПЯТЬ ПОЛУЧИТ ПСЕВДО ТРАВМУ.
Ответить
Mirak92
1755612718
Красочный пример для наших оху.х звезд. У нас лига и так пешкоходная, а они строят из себя звезд
Ответить
