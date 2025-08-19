Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» впервые за полгода

Пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила, что российский полузащитник Арсен Захарян готов выйти на поле в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».

«Арсен работает вместе с командой в полноценном режиме. Он не испытывает дискомфорта и будет готов сыграть против «Эспаньола», – сообщили в пресс‑службе.