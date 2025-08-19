Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» впервые за полгода

Пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила, что российский полузащитник Арсен Захарян готов выйти на поле в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».
«Арсен работает вместе с командой в полноценном режиме. Он не испытывает дискомфорта и будет готов сыграть против «Эспаньола», – сообщили в пресс‑службе.
- Игра «Реал Сосьедад» – «Эспаньол» состоится 24 августа, начало – в 20:30 мск.
- Захарян пропустил гостевую игру сансебастьянцев в 1-м туре Ла Лиги с «Валенсией» (1:1).
- В прошлом сезоне из-за травм россиянин провел за «Реал Сосьедад» только 4 матча, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. В последний раз он играл в официальной встрече 23 февраля.
