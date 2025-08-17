Введите ваш ник на сайте
Агент: «Миранчук стал полноценным лидером «Атланты»

Сегодня, 12:58

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, прокомментировал результативность игрока.

«Учитывая, что первый сезон в Америке был не очень результативным, Алексей был полностью адаптирован. Прекрасно ощущал себя в команде и чувствовал поддержку руководства.

За этот сезон он уже стал полноценным лидером команды и доказывает это своей игрой на поле. У него все хорошо. Мы же все это видим. Можно утверждать, что Алексей – лидер команды и оправдывает вложенные в себя средства со стороны клуба», – сказал Кузьмичев.

Еще по теме:
Миранчук забил 8-й гол в сезоне 1
Миранчук забил 7-й гол в сезоне 1
Миранчук забил 6-й гол в сезоне 3
Источник: «Матч ТВ»
США. МЛС Россия. Премьер-лига Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
