Пальцев – об интересе «Спартака»: «Все узнаю из интернета»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев отреагировал на информацию о желании «Спартака» купить его.
– Как на вас влияют разговоры об интересе к вам «Спартака»?
– Никак. Это ни в коем случае не влияет на мой настрой и мотивацию. Я стараюсь не обращать внимания на все эти слухи. Если будет какой-то прямой контакт со мной, то хорошо.
А пока это просто слухи. Я всe узнаю из интернета, как и вы. Так что просто работаю на тренировках и стараюсь хорошо играть в матчах. Все мысли о том, чтобы помочь махачкалинскому «Динамо» быть как можно выше в таблице.
– Было в прошедшем матче желание показать себя перед «Спартаком»?
– У меня есть желание показывать себя в любом матче. Независимо от соперника.
– В новостях об интересе к вам «Спартака» постоянно всплывает сумма трансфера в 5 миллионов евро, что равно примерно четверти бюджета махачкалинского «Динамо». Готовы так помочь финансово своему нынешнему клубу?
– А «Спартак» готов будет в итоге эти деньги отдать за меня?
– Ну если они готовы за Жедсона заплатить 27 миллионов евро, то почему бы за вас не отдать 5 миллионов?
– Считаю, что у красно-белых трансферная политика хорошая. И 27 миллионов евро они отдают за очень качественного игрока.
- 24-летний Пальцев в этом сезоне провел 6 матчей за «Динамо Мх».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
- Срок его контракта с махачкалинцами рассчитан до 30 июня 2026 года.