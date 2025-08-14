Пальцев – об интересе «Спартака»: «Все узнаю из интернета»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев отреагировал на информацию о желании «Спартака» купить его.

– Как на вас влияют разговоры об интересе к вам «Спартака»?

– Никак. Это ни в коем случае не влияет на мой настрой и мотивацию. Я стараюсь не обращать внимания на все эти слухи. Если будет какой-то прямой контакт со мной, то хорошо.

А пока это просто слухи. Я всe узнаю из интернета, как и вы. Так что просто работаю на тренировках и стараюсь хорошо играть в матчах. Все мысли о том, чтобы помочь махачкалинскому «Динамо» быть как можно выше в таблице.

– Было в прошедшем матче желание показать себя перед «Спартаком»?

– У меня есть желание показывать себя в любом матче. Независимо от соперника.

– В новостях об интересе к вам «Спартака» постоянно всплывает сумма трансфера в 5 миллионов евро, что равно примерно четверти бюджета махачкалинского «Динамо». Готовы так помочь финансово своему нынешнему клубу?

– А «Спартак» готов будет в итоге эти деньги отдать за меня?

– Ну если они готовы за Жедсона заплатить 27 миллионов евро, то почему бы за вас не отдать 5 миллионов?

– Считаю, что у красно-белых трансферная политика хорошая. И 27 миллионов евро они отдают за очень качественного игрока.