Стало известно, от чего зависит будущее Кононова в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов не покинет команду до появления определенности по делу совладельца клуба Леонида Соболева, который в данный момент находится в СИЗО.

Ранее в отношении Соболева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 19 августа 2025 года. Заседание о возможном продлении срока его ареста состоится 13 августа.

Соболев был заключен под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. КДК РФС отстранил его на 5 лет от любой связанной с футболом деятельности.

Кононов, который в данный момент также отвечает за спортивный блок, мог покинуть «Торпедо» по итогам прошедшего собрания с участием акционеров клуба.