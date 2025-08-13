Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, от чего зависит будущее Кононова в «Торпедо»

Стало известно, от чего зависит будущее Кононова в «Торпедо»

Сегодня, 10:32
1

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов не покинет команду до появления определенности по делу совладельца клуба Леонида Соболева, который в данный момент находится в СИЗО.

Ранее в отношении Соболева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 19 августа 2025 года. Заседание о возможном продлении срока его ареста состоится 13 августа.

Соболев был заключен под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. КДК РФС отстранил его на 5 лет от любой связанной с футболом деятельности.

Кононов, который в данный момент также отвечает за спортивный блок, мог покинуть «Торпедо» по итогам прошедшего собрания с участием акционеров клуба.

  • «Торпедо» сейчас занимает 16-е место в Первой лиге.
  • Команда набрала 1 очков в 4 матчах.

Еще по теме:
В «Торпедо» оценили возможность отставки Кононова после попадания команды в зону вылета
Трансферы «Торпедо» согласовываются в СИЗО
Фанаты «Торпедо» оскорбляют Кононова на матче с костромским «Спартаком» 3
Источник: Metaratings.ru
Россия. PARI Первая лига Торпедо Кононов Олег
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1755072935
Олежек он такой,фиг ты его выгонишь,клещ
Ответить
Главные новости
Быстров назвал идеального тренера для «Спартака»
12:28
4
Пономарев призвал Станковича не позорить «Спартак»
12:11
1
Сафонов рассказал о настрое на матч за Суперкубок УЕФА
11:39
3
«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом
10:45
6
Хавбек «Спартака» Дмитриев сказал, нужно ли команде спасать Станковича
10:00
9
Пономарев – о Карпине: «Ни черта не соображает в обороне»
09:11
9
Тренер «Спартака» двумя словами оценил ситуацию, в которой находится команда
08:48
8
Названы два условия для ухода Сафонова из «ПСЖ»
08:23
2
Семак прокомментировал отсутствие бразильцев в стартовом составе «Зенита»
08:10
7
Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»
04:25
4
Все новости
Все новости
Стало известно, от чего зависит будущее Кононова в «Торпедо»
10:32
1
В «Торпедо» оценили возможность отставки Кононова после попадания команды в зону вылета
Вчера, 13:37
Трансферы «Торпедо» согласовываются в СИЗО
11 августа
ВидеоФанаты «Торпедо» оскорбляют Кононова на матче с костромским «Спартаком»
11 августа
3
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
5 августа
3
Фото«Урал» усилился бразильским полузащитником
4 августа
1
«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию
29 июля
Новичок «Урала» получил «абсурднейшую» травму
29 июля
1
Раскрыта дата возможного увольнения Кононова из «Торпедо»
28 июля
3
PARI Первая лига. «Урал» на 94-й минуте вырвал победу над «Черноморцем» – 3:2
28 июля
2
Клуб Первой лиги может уволить иностранного тренера
28 июля
Клуб Первой лиги провел ночь в Шереметьево из-за постоянных переносов рейса
28 июля
2
«Урал» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 28 июля 2025 с коэффициентом 1.85
27 июля
Фото«Енисей» Тихонова подписал бывшего полузащитника «Спартака»
26 июля
4
«Родина» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.74
26 июля
«Нефтехимик» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.85
26 июля
«Енисей» – «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.80
26 июля
«Торпедо» наказано за оскорбления Кононова
25 июля
«Волга» – КАМАЗ: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 6.50
25 июля
«Сокол» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 5.50
25 июля
«Челябинск» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 1.80
25 июля
В «Торпедо» рассказали, почему отказались от Марио Фернандеса
24 июля
«Арсенал» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 25 июля с коэффициентом 1.85
24 июля
Тренер «Родины»: «ФНЛ – одна из сильнейших первых лиг в мире»
23 июля
2
Фото«Не для клерков банкоматных «Шина» здесь давила гранды»: жители Ярославля вступились за стадион
21 июля
3
«Чайка» вышла на 1-е место в Первой лиге после дебютного матча Комбарова
21 июля
1
Кононов прокомментировал оскорбления со стороны фанатов «Торпедо»
21 июля
3
ВидеоСолдаты ВС РФ исполнили «Знаешь ли ты» на матче Первой лиги
21 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 