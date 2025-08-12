Названо условие возможного ухода Кахигао из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао может покинуть клуб в случае прихода в него бывшего спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна.

Испанец может сам изъявить желание покинуть красно-белых. Изначальные договоренности с ним не подразумевали подобные разграничения полномочий внутри клуба.

Сообщалось, что «Спартак» может пригласить Мовсесьяна, при этом оставив в клубе Кахигао.

Также Мовсесьян – это один из вариантов на замену испанцу