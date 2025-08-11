Трансферы «Торпедо» согласовываются в СИЗО

Арестованный владелец «Торпедо» Леонид Соболев продолжает участвовать в деятельности клуба.
«За комплектование состава «Торпедо» полностью отвечает Олег Кононов, согласовывая новичков с совладельцем автозаводцев Соболевым, который находится в СИЗО: спортдир клуба Ари не занимается выполнением своих обязанностей», – написал источник.
- Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и бывший генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
- Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест.
- Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова