Трансферы «Торпедо» согласовываются в СИЗО

Вчера, 22:17

Арестованный владелец «Торпедо» Леонид Соболев продолжает участвовать в деятельности клуба.

«За комплектование состава «Торпедо» полностью отвечает Олег Кононов, согласовывая новичков с совладельцем автозаводцев Соболевым, который находится в СИЗО: спортдир клуба Ари не занимается выполнением своих обязанностей», – написал источник.

  • Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и бывший генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
  • Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест.
  • Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Фанаты «Торпедо» оскорбляют Кононова на матче с костромским «Спартаком» 3
«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию
Раскрыта дата возможного увольнения Кононова из «Торпедо» 3
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. PARI Первая лига Торпедо
