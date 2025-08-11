Трансферы «Торпедо» согласовываются в СИЗО

Арестованный владелец «Торпедо» Леонид Соболев продолжает участвовать в деятельности клуба.

«За комплектование состава «Торпедо» полностью отвечает Олег Кононов, согласовывая новичков с совладельцем автозаводцев Соболевым, который находится в СИЗО: спортдир клуба Ари не занимается выполнением своих обязанностей», – написал источник.