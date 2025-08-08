РФС утвердил перенос матча команд РПЛ в Кубке России в Саранск

Матч 2-го тура группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России «Пари НН» – «Ростов» пройдeт в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Бюро исполкома РФС утвердило перенос в соответствии с пунктом 7.9 регламента соревнования, а также с учeтом запроса «Пари НН» и согласия клуба из Ростова-на-Дону.

Игра пройдет 14 августа и начнeтся в 19:30 мск.