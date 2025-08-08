Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • РФС утвердил перенос матча команд РПЛ в Кубке России в Саранск

РФС утвердил перенос матча команд РПЛ в Кубке России в Саранск

Сегодня, 09:31

Матч 2-го тура группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России «Пари НН» – «Ростов» пройдeт в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Бюро исполкома РФС утвердило перенос в соответствии с пунктом 7.9 регламента соревнования, а также с учeтом запроса «Пари НН» и согласия клуба из Ростова-на-Дону.

Игра пройдет 14 августа и начнeтся в 19:30 мск.

  • Сейчас на домашнем стадионе «Пари НН» проходит крупное мероприятие «Росатома».
  • В текущем сезоне РПЛ нижегородский клуб провел 1 домашний матч в Казани и еще 1 – в Грозном.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Кубок Ростов Пари НН
