В «Спартаке» озвучили амбициозные задачи на сезон

Тренер «Спартака» Ненад Сакич после кубковой победы над «Ростовом» (2:0) сделал заявление о целях команды на сезон-2025/26.

– Важен ли был сегодняшний матч после вылета из прошлого Кубка России от «Ростова» на стадии финала Пути регионов?

– Можно сказать, что мы сегодня вытащили камешек из ботинка. Два месяца назад проиграли важный матч. Сегодня это повлияло на концентрацию и на ход матча.

– Какая цель «Спартака» в Кубке?

– «Спартак» – это большой клуб. Наша цель – победы в каждом матче и в каждом турнире.