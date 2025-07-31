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В «Спартаке» озвучили амбициозные задачи на сезон

31 июля 2025, 00:24
7

Тренер «Спартака» Ненад Сакич после кубковой победы над «Ростовом» (2:0) сделал заявление о целях команды на сезон-2025/26.

– Важен ли был сегодняшний матч после вылета из прошлого Кубка России от «Ростова» на стадии финала Пути регионов?

– Можно сказать, что мы сегодня вытащили камешек из ботинка. Два месяца назад проиграли важный матч. Сегодня это повлияло на концентрацию и на ход матча.

– Какая цель «Спартака» в Кубке?

«Спартак» – это большой клуб. Наша цель – победы в каждом матче и в каждом турнире.

  • В РПЛ спартаковцы набрали 3 очка в 2 стартовых турах, проиграв дома «Балтике» со счетом 0:3.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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ewduwenkow
1753910706
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нейтральныйкакникто
1753926028
Спартак не оригинален! Такие задачи ставят многие! Вот если бы Спартак чётко сказал Задача стать ЧЕМПИОНОМ и Обладателем Кубка , то да !
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Artemka444
1753936023
Балаболы
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zigbert
1753938765
Других задач для Спартака не существует.
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FWSPM
1753940379
денисову с литвиновым найдите замену для начала потом будут какие то задачи на сезон
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Plyash
1753942857
Похоже,сегодня задача - не ниже пятого.А как подумаешь,то и это смелая задача.
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alefreddy
1753949462
слова и лозунги каждый год а воз и ныне там
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