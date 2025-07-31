В «Спартаке» озвучили амбициозные задачи на сезон

Тренер «Спартака» Ненад Сакич после кубковой победы над «Ростовом» (2:0) сделал заявление о целях команды на сезон-2025/26.
– Важен ли был сегодняшний матч после вылета из прошлого Кубка России от «Ростова» на стадии финала Пути регионов?
– Можно сказать, что мы сегодня вытащили камешек из ботинка. Два месяца назад проиграли важный матч. Сегодня это повлияло на концентрацию и на ход матча.
– Какая цель «Спартака» в Кубке?
– «Спартак» – это большой клуб. Наша цель – победы в каждом матче и в каждом турнире.
- В РПЛ спартаковцы набрали 3 очка в 2 стартовых турах, проиграв дома «Балтике» со счетом 0:3.
Источник: «Матч ТВ»