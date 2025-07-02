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ФИФА порекомендовали провести финал ЧМ-2026 в 9 утра

2 июля, 19:26
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Экстремальные погодные условия во время Клубного чемпионата мира в США этим летом вызвали серьезную озабоченность у FIFA относительно проведения Чемпионата мира 2026 года в той же стране и в то же время года. Профессор Майк Типтон из Университета Портсмута, ведущий специалист по влиянию экстремальных температур на организм человека, предложил FIFA рассмотреть возможность начала мужского финала Чемпионата мира в 9 утра по местному времени.

Типтон отметил, что если условия повторятся, то перенос матчей на утреннее время будет наиболее безопасным решением. В Нью-Йорке 24 июня температура воздуха достигала 39C, что стало рекордом для июня. Стадион «МетЛайф», расположенный недалеко от города, примет 8 матчей Чемпионата мира, и, как большинство других арен в США, Канаде и Мексике, не имеет крыши.

«Я бы перенес его на стадион с кондиционером и крышей, и желательно на более прохладное время года», – сказал Типтон. «Но мы уже застряли с этим, так что единственное, что можно сделать, это перейти на более прохладное время суток. С термофизиологической точки зрения, как по соображениям здоровья, так и по соображениям производительности, я бы стремился начинать игры как можно раньше, но я понимаю логистические оговорки». Он также подчеркнул, что риски для здоровья касаются не только игроков, но и официальных лиц, и зрителей.

Международный союз футболистов Fifpro также призывает к более гибкому подходу после «тревожного звонка» Клубного чемпионата мира. Медицинский директор организации, доктор Винсент Гуттбарж, заявил, что следует рассмотреть продление перерыва между таймами до 20 минут в условиях экстремальной жары. Fifpro считает, что здоровье и безопасность должны иметь приоритет над коммерческими интересами.

FIFA заявила, что условия жары – это серьезная тема, которая затрагивает футбол во всем мире. Они принимают значительные меры на Клубном чемпионате мира, такие как обязательные охлаждающие перерывы в 31 из 54 матчей. FIFA готова содействовать диалогу со всеми заинтересованными сторонами для дальнейшего улучшения управления жарой.

Помимо жары, угрозу представляют и летние грозы. Шесть матчей Клубного чемпионата мира были приостановлены из-за непогоды, что вызывает опасения по поводу аналогичных перебоев на Чемпионате мира 2026 года.

  • Из 16 стадионов, которые будут использоваться для ЧМ-2026, исследования показывают, что на 14 из них температура может превысить потенциально опасные уровни.
  • Только 5 из стадионов, задействованных для проведения ЧМ-2026, имеют крышу, что оставляет большинство арен без защиты от прямых солнечных лучей.
  • Чемпионат мира 2026 года будет включать 104 матча, что делает его самым масштабным турниром в истории по количеству игр.

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Источник: BBC
Клубный чемпионат мира Отборочные матчи к ЧМ. Европа
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Комментарии (6)
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JIEGEHDA
1751476376
Бред . Это что первое лето в США. Почему не сделали выводов ? Почему вечернее время для них это раннее утро в Европе откуда капает огромный кусок дохода УЕФА. Почему крыш нет ? Почему не провели зимой . Кто там вообще это изучает!? А ещё сидели эти САШАИ жаловались на ЧМ у нас. У нас он был идеальный. В плане всего. Стадионы отели и тд. А там даже КЧМ провести не могут
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Loko_Roma
1751476466
Лучше провести финал в баре Голубая устрица, скрепно будет
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GREY DM
1751480402
надо за год на аляске стадионов понастроить (как в катаре, временных, из контейнеров) и нехай бегают.)))
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BRO_football
1751658777
И чё? В Катаре провели ЧМ - и ничего страшного не случилось. Так и в США проведут.
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