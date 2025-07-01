Тренер «Интера» объяснил вылет от бразильского клуба на клубном ЧМ

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву подвел итоги матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Флуминенсе» (0:2).

«Флуминенсе» был свежее и острее. У нас не было нужного настроя на поле, у нас возникали проблемы с их интенсивностью и высоким прессингом. Мы были немного самонадеянны, пытаясь играть красиво, когда нам следовало действовать проще.

В целом, вы все могли видеть, какой у нас был уровень энергии. Мы до конца пытались переломить игру, и еще нам не повезло. Мы дважды попали в каркас ворот, и еще был шанс у Стефана де Врея. В итоге мы пропустили два гола после двух ударов в створ ворот.

Эти три недели позволили мне познакомиться с командой. Я узнал ее сильные и слабые стороны, характер и настрой парней, которым после трудного сезона пришлось выжимать из себя все.

Я всегда вижу стакан наполовину полным, иначе у меня болит голова. Так что давайте опираться на эти три недели, чтобы строить планы на следующий сезон», – сказал Киву.