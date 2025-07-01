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Гвардиола прокомментировал поражение от «Аль-Хиляля»

Вчера, 10:50
4

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (3:4).

«На таких стадиях все игры сложные. Мы позволили им успешно действовать в переходных фазах, хотя сами создали много моментов и в целом были хороши. Жаль, что так получилось.

Мы находились в таком хорошем месте, и я не могу не сказать спасибо персоналу и игрокам за то, как они тренировались и готовились, они отдали все силы.

Мы много атаковали, но [вратарь «Аль-Хиляля»] Буну совершил невероятные сейвы. Больше мне нечего сказать. У меня такое чувство, что с командой все хорошо, но теперь пора возвращаться домой, отдохнуть и набраться сил, чтобы вернуться к следующему сезону», – сказал Гвардиола.

  • Голы у «Манчестер Сити» забили Бернарду Cилва на 9-й минуте, Эрлинг Холанд на 55-й и Фил Фоден на 104-й. У «Аль-Хиляля» дубль сделал Маркоc Лeoнардо, отличившийся на 46-й и 112-й минутах, также забили Малком на 52-й и Калиду Кулибали на 94-й.
  • «Манчестер Сити» не выиграет трофеев в 2025 году.

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Источник: страница «Манчестер Сити» в соцсети X
Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
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Комментарии (4)
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темирхан
1751357211
закрытый слив и сдача матча! а чтобы это явно не было видно сдали в УПОРНОЙ БОРЬБЕ! вынести Ювентус, а тут вдруг, в УПОРНОЙ БОРЬБЕ проиграть хинкали с его отыграными игроками, которым уже ЗА 30 и у которых по сути главная звезда бывший игрок Зенита Малком! НЕ СТРАННО ЛИ? Тем более саудиты играли против саудитов.за это ман. сити нужно наказать, а фифа провести расследование этого матча. я бы поверил в настоящий вылет ман.сити от какого-нибудь Фламенго, Палмейраса или Флуминенсе, но ни как от хинкали.
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Cleaner
1751358727
МанСити образца 2025 года обыграл бы ДАЖЕ СПАРТАК!!!...)))
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нейтральныйкакникто
1751369344
Гвардиола сдулся!?!? Пора переходить в ПСЖ!?!?
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