Гвардиола прокомментировал поражение от «Аль-Хиляля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (3:4).

«На таких стадиях все игры сложные. Мы позволили им успешно действовать в переходных фазах, хотя сами создали много моментов и в целом были хороши. Жаль, что так получилось.

Мы находились в таком хорошем месте, и я не могу не сказать спасибо персоналу и игрокам за то, как они тренировались и готовились, они отдали все силы.

Мы много атаковали, но [вратарь «Аль-Хиляля»] Буну совершил невероятные сейвы. Больше мне нечего сказать. У меня такое чувство, что с командой все хорошо, но теперь пора возвращаться домой, отдохнуть и набраться сил, чтобы вернуться к следующему сезону», – сказал Гвардиола.