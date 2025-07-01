Гвардиола прокомментировал поражение от «Аль-Хиляля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (3:4).
«На таких стадиях все игры сложные. Мы позволили им успешно действовать в переходных фазах, хотя сами создали много моментов и в целом были хороши. Жаль, что так получилось.
Мы находились в таком хорошем месте, и я не могу не сказать спасибо персоналу и игрокам за то, как они тренировались и готовились, они отдали все силы.
Мы много атаковали, но [вратарь «Аль-Хиляля»] Буну совершил невероятные сейвы. Больше мне нечего сказать. У меня такое чувство, что с командой все хорошо, но теперь пора возвращаться домой, отдохнуть и набраться сил, чтобы вернуться к следующему сезону», – сказал Гвардиола.
- Голы у «Манчестер Сити» забили Бернарду Cилва на 9-й минуте, Эрлинг Холанд на 55-й и Фил Фоден на 104-й. У «Аль-Хиляля» дубль сделал Маркоc Лeoнардо, отличившийся на 46-й и 112-й минутах, также забили Малком на 52-й и Калиду Кулибали на 94-й.
- «Манчестер Сити» не выиграет трофеев в 2025 году.
Источник: страница «Манчестер Сити» в соцсети X