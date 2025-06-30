Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Гвардиола ответил Клоппу, раскритиковавшему клубный ЧМ

Сегодня, 14:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил мнение Юргена Клоппа о клубном чемпионате мира.

  • Немец назвал этот турнир «худшей идеей, когда-либо реализованной в футболе».
  • КЧМ проходит в США с 15 июня.
  • «Сити» вышел в 1/8 финала с 1-го места в группе.

«Я много раз спорил с Юргеном. Знаю, откуда берутся его идеи. Я уважаю его и готов поддержать его аргументы.

Однако мы, как тренеры, выполняем свою работу. Мы не организуем соревнования.

Если мы здесь, то гордимся этим. Очень многие команды жалуются на этот турнир, потому что их здесь нет, в противном случае им бы здесь понравилось», – сказал Гвардиола.

Еще по теме:
Гвардиола выбрал нового капитана «Манчестер Сити» 1
Гвардиола отказался сравнивать Ямаля с Месси 1
Transfermarkt опубликовал список самых высокооплачиваемых тренеров мира 3
Источник: Sky Sports
Клубный чемпионат мира Манчестер Сити Клопп Юрген Гвардиола Хосеп
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» расторг контракт с защитником-легионером
15:08
1
Кавазашвили похвалил «Зенит» за помощь бомжам: «Поступают по-человечески со своими сородичами»
14:57
1
Реакция Черчесова на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России
14:31
4
Жерсон сообщил партнерам по «Фламенго», куда перейдет – в «Зенит» или «Аль-Наср»
14:24
1
Радимов объяснил, зачем «Зенит» продлил контракты с Ерохиным и Кержаковым
13:59
2
Личка может забрать в новый клуб трех игроков «Оренбурга»
13:48
Мостовой дал совет «Спартаку»
13:05
4
Соболев прокомментировал спор с Радимовым на ящик пива
12:45
3
«Спортинг» планирует купить защитника «Спартака»
12:33
5
Сборная России отказалась играть на стадионе, где проходили публичные казни
12:18
1
Все новости
Все новости
Гвардиола ответил Клоппу, раскритиковавшему клубный ЧМ
14:43
Где смотреть матч «Реал» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция матча, Клубный чемпионат мира 1 июля 2025
08:48
Известны две четвертьфинальные пары клубного ЧМ
01:24
1
Клубный ЧМ. «Бавария» прошла в 1/8 финала «Фламенго» (4:2), у Кейна дубль, у Жерсона гол
01:17
6
Клубный ЧМ. «ПСЖ» разнес команду Месси и вышел в 1/4 финала
Вчера, 20:53
5
ФотоФанаты «ПСЖ» поиздевались над Месси во время матча клубного ЧМ
Вчера, 20:37
5
Тренер «Челси» резко высказался об остановке матча на клубном ЧМ
Вчера, 11:38
Определена 1-я пара 1/4 финала клубного ЧМ
Вчера, 08:06
4
Клубный ЧМ. «Челси» в дополнительное время прошел «Бенфику» (4:1)
Вчера, 08:00
5
Клубный ЧМ. «Палмейрас» в дополнительное время победил «Ботафого» и вышел в четвертьфинал
28 июня
1
Мостовой оценил клубный ЧМ: «Пока у меня раздвоение»
28 июня
2
Клопп не одобряет клубный ЧМ: «Худшая идея»
28 июня
3
Рафинья критикует Клубный чемпионат мира 2025: футболистов «обязали поехать», а Гвардиола тревожится за здоровье игроков
28 июня
ФотоСафонов встретился с Миранчуком в США: «С главной достопримечательностью Атланты»
27 июня
Букмекеры назвали главных фаворитов клубного ЧМ перед 1/8 финала
27 июня
Суперкомпьютер определил главных фаворитов клубного ЧМ перед 1/8 финала
27 июня
4
Только один азиатский клуб вышел в плей-офф клубного ЧМ
27 июня
1
Определились все пары 1/8 финала клубного ЧМ
27 июня
1
Клубный ЧМ. 1+1 Винисиуса помогли «Реалу» разгромить «Зальцбург» (3:0) и выйти в плей-офф
27 июня
24-летний Холанд забил 300-й гол в карьере
27 июня
Определились 14 из 16 участников 1/8 финала клубного ЧМ
27 июня
Клубный ЧМ. «Манчестер Сити» разнес «Ювентус» – 5:2!
26 июня
7
Экс-спартаковец устроил скандал на клубном ЧМ
26 июня
3
Клубный ЧМ. «Интер» победил «Ривер Плейт» (2:0) и вышел в плей-офф, у аргентинцев 2 удаления
26 июня
Клубный ЧМ. «Боруссия» победила (1:0) «Ульсан Хендэ» и выиграла группу
26 июня
Матч против «ПСЖ» будет уникальным для Месси
25 июня
2
ТрансляцияГде смотреть матч «Ювентус» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция матча, Клубный чемпионат мира 26 июня 2025
25 июня
Ротен попросил болельщиков «ПСЖ» освистать Месси на матче 1/8 финала клубного ЧМ
25 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 