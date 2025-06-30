Гвардиола ответил Клоппу, раскритиковавшему клубный ЧМ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил мнение Юргена Клоппа о клубном чемпионате мира.

Немец назвал этот турнир «худшей идеей, когда-либо реализованной в футболе».

КЧМ проходит в США с 15 июня.

«Сити» вышел в 1/8 финала с 1-го места в группе.

«Я много раз спорил с Юргеном. Знаю, откуда берутся его идеи. Я уважаю его и готов поддержать его аргументы.

Однако мы, как тренеры, выполняем свою работу. Мы не организуем соревнования.

Если мы здесь, то гордимся этим. Очень многие команды жалуются на этот турнир, потому что их здесь нет, в противном случае им бы здесь понравилось», – сказал Гвардиола.