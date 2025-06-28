Клопп не одобряет клубный ЧМ: «Худшая идея»

Бывшему тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу не нравится концепция клубного чемпионата мира.

«Это худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. У игроков, участвующих в турнире, нет реального восстановления, ни физического, ни психологического. Конечно, они все заработают много денег, но давайте на мгновение отложим это в сторону.

Игрок НБА тоже зарабатывает много денег, но получает четыре месяца отпуска в году. Вирджил ван Дейк столько не получал за всю свою карьеру», – сказал Клопп Die Welt.