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Клопп не одобряет клубный ЧМ: «Худшая идея»

Сегодня, 15:50
2

Бывшему тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу не нравится концепция клубного чемпионата мира.

«Это худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. У игроков, участвующих в турнире, нет реального восстановления, ни физического, ни психологического. Конечно, они все заработают много денег, но давайте на мгновение отложим это в сторону.

Игрок НБА тоже зарабатывает много денег, но получает четыре месяца отпуска в году. Вирджил ван Дейк столько не получал за всю свою карьеру», – сказал Клопп Die Welt.

  • Клубный ЧМ впервые проходит в течение месяца из 32 команд.
  • Турнир принимает США.
  • Следующий клубный ЧМ состоится в 2029 году. Страна-хозяйка еще не определена.

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Германия. Бундеслига Клопп Юрген
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Комментарии (2)
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Skull_Boy
1751116318
В чем проблема не можешь уходи и играй за условный Борнмут, который никогда не будет играть в Еврокубках и КЧМ
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