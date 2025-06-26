Клубный ЧМ. «Манчестер Сити» разнес «Ювентус» – 5:2!

«Манчестер Сити» выиграл 3 из 3 матчей на групповом этапе клубного чемпионата мира.

Сегодня команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Ювентус» со счетом 5:2.

«Сити» вышел в 1/8 финала КЧМ с первого места, «Ювентус» – со второго.

Клубный чемпионат мира. Группа G. 3-й тур

Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:5 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Доку, 9; 1:1 – Коопмейнерс, 11; 1:2 – Калюлю (в свои ворота), 26; 1:3 – Холанд, 52; 1:4 – Фоден, 69; 1:5 – Савиньо, 75; 2:5 – Влахович, 84.

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