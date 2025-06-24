Игрок «Флуминенсе» обнаружил бомжа в своем номере отеля на клубном ЧМ

Футболист «Флуминенсе» Игнасио столкнулся с неожиданностью во время клубного чемпионата мира.

По возвращении в свой номер элитного американского отеля бразилец обнаружил в кровати спящего бездомного.

Игнасио не смог самостоятельно попасть в номер – пришлось вызвать охрану. Зайдя с ней в помещение, спортсмен обнаружил в постели постороннего бездомного человека. Тот ничего не украл, а пояснил, что хотел просто поспать.

Как мужчина смог проникнуть в номер элитного охраняемого отеля, не уточняется.