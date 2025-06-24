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  • Игрок «Флуминенсе» обнаружил бомжа в своем номере отеля на клубном ЧМ

Игрок «Флуминенсе» обнаружил бомжа в своем номере отеля на клубном ЧМ

Сегодня, 21:26
12

Футболист «Флуминенсе» Игнасио столкнулся с неожиданностью во время клубного чемпионата мира.

По возвращении в свой номер элитного американского отеля бразилец обнаружил в кровати спящего бездомного.

Игнасио не смог самостоятельно попасть в номер – пришлось вызвать охрану. Зайдя с ней в помещение, спортсмен обнаружил в постели постороннего бездомного человека. Тот ничего не украл, а пояснил, что хотел просто поспать.

Как мужчина смог проникнуть в номер элитного охраняемого отеля, не уточняется.

  • Клубный чемпионат мира идет в США до середины июля.

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Источник: Globo Esporte
Клубный чемпионат мира Бразилия. Серия А Флуминенсе
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Комментарии (12)
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k611
1750790215
Обычные рублевские б.о.м.ж.и - Сифон и Борода.
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Интерес
1750790487
Вот что значит "американская мечта" и возможность её реализации! Страна равных возможностей!
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Тинез Розоп
1750791077
Княгиня или Факейд сто пудово)…
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R_a_i_n
1750791398
Нестолетние, заберите своего, а то стыдно)
Ответить
Айболид
1750791735
От , редакция "бомбы" из кожи вон лезет , чтобы зюзей порадовать .
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R_a_i_n
1750791743
Кстати...почему в названии слово бо.мж не запикано?))
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Хулиганин
1750794349
Дельфин занырнул в постельку.
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