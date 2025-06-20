Клубный ЧМ. «Бенфика» разгромила «Окленд Сити» (6:0) – матч длился более 4 часов

«Бенфика» крупно выиграла во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Португальцы забили в ворота «Окленд Сити» шесть безответных мячей.

Игра началась в 19:00 мск и фактически длилась более четырех часов.

Футболисты не вышли на поле после перерыва из-за непогоды. Сильный дождь отложил начало второго тайма на два часа.

Клубный чемпионат мира. Группа C. 2-й тур

Бенфика (Португалия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 6:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ди Мария (с пенальти), 45+8; 2:0 – Павлидис, 53; 3:0 – Саншеш, 63; 4:0 – Баррейро, 76; 5:0 – Баррейро, 78; 6:0 – Ди Мария (с пенальти), 90+8.

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