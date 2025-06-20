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Клубный ЧМ. «Челси» вдесятером проиграл «Фламенго» – 1:3

Вчера, 23:01

«Челси» потерпел поражение во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Лондонцы уступили «Фламенго» со счетом 1:3, обыгрывая соперника до середины второго тайма.

Бруно Энрике оформил 1+1, Гонсало Плата сделал два ассиста. В составе «Челси» отличился Педру Нету.

На 68-й минуте был удален форвард английской команды Николас Джексон.

Клубный чемпионат мира. Группа D. 2-й тур

Фламенго (Бразилия) – Челси (Англия) – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Нету, 13; 1:1 – Энрике, 62; 2:1 – Данило, 65; 3:1 – Уоллас, 83.

Удаление: нет – Джексон, 68.

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Челси Фламенго
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