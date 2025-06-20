Клубный ЧМ. «Челси» вдесятером проиграл «Фламенго» – 1:3

«Челси» потерпел поражение во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.
Лондонцы уступили «Фламенго» со счетом 1:3, обыгрывая соперника до середины второго тайма.
Бруно Энрике оформил 1+1, Гонсало Плата сделал два ассиста. В составе «Челси» отличился Педру Нету.
На 68-й минуте был удален форвард английской команды Николас Джексон.
Клубный чемпионат мира. Группа D. 2-й тур
Фламенго (Бразилия) – Челси (Англия) – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Нету, 13; 1:1 – Энрике, 62; 2:1 – Данило, 65; 3:1 – Уоллас, 83.
Удаление: нет – Джексон, 68.
Источник: «Бомбардир»