Месси прокомментировал победу над «Порту» на клубном ЧМ

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился эмоциями от победы над «Порту» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

«Честно говоря, я очень рад. Команда приложила много усилий, мы проделали очень хорошую работу. Не только в защите, в первом тайме и до второго гола мы очень хорошо контролировали мяч.

Я очень счастлив, потому что после первой игры [с «Аль-Ахли» 0:0] мы были разочарованы. Думали, что могли выиграть ее. Но сегодншняя победа очень важна для нас, и нам нужно насладиться ей», – сказал Месси.