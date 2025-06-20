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Месси прокомментировал победу над «Порту» на клубном ЧМ

Сегодня, 11:31

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился эмоциями от победы над «Порту» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

«Честно говоря, я очень рад. Команда приложила много усилий, мы проделали очень хорошую работу. Не только в защите, в первом тайме и до второго гола мы очень хорошо контролировали мяч.

Я очень счастлив, потому что после первой игры [с «Аль-Ахли» 0:0] мы были разочарованы. Думали, что могли выиграть ее. Но сегодншняя победа очень важна для нас, и нам нужно насладиться ей», – сказал Месси.

  • Аргентинец забил победный гол в матче на 54-й минуте.
  • После двух туров у «Палмейраса» и «Интер Майами» на счету по 4 очка, у «Порту» и «Аль-Ахли» – по 1.

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Источник: официальный сайт МЛС
Клубный чемпионат мира Порту Интер Майами Месси Лионель
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