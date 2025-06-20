Тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение от «Ботафого»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Ботафого» (0:1).

«Мы разочарованы результатом, это очевидно. Была очень напряженная игра. «Ботафого» защищался очень хорошо – как немногие команды в Лиге 1 или Лиге чемпионов.

Игра была тяжелой от начала до конца, и это нормально. Матчи против нас – источник дополнительной мотивации для наших соперников.

Нам нужно быть лучше. Мы говорим об этом с начала недели. Нормально, что матчи на этом турнире сложные», – сказал Луис Энрике.