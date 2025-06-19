Трент оценил свой дебют за «Реал»

Трент Александер-Арнольд поделился эмоциями после первого матча в составе «Реала».

Мадридцы сыграли вничью с «Аль-Хилялем» (1:1) на КЧМ.

Правый защитник вышел в старте, а на 65-й минуте его заменил Лукас Васкес.

«Потрясающий день моего дебюта в «Реале». О таком мечтает каждый футболист. Это невероятно. Честно говоря, я чувствовал поддержку с того момента, как подписал контракт с клубом.

Немного разочарован из-за того, что не удалось победить. В «Реале» каждый футболист рассчитывает выигрывать в каждом матче. Это на уровне менталитета.

У «Реала» по-настоящему глобальная фан-база. Ты чувствуешь это каждый день. Фанаты есть и на тренировочной базе, и в отеле. Во всех соцсетях поддержка невероятная», – сказал Трент, перешедший из «Ливерпуля» за 10 миллионов евро.