Алонсо прокомментировал ничью в дебютном матче на посту главного тренера «Реала»

Хаби Алонсо подвел итоги матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Аль-Хилялем».
- Результат встречи – ничья 1:1.
- Мадридцы могли вырвать победу на 92-й минуте, но Федерико Вальверде не реализовал пенальти.
- Для Алонсо эта игра стала дебютной на посту главного тренера «Реала».
«Я бы сказал, что первый тайм был не таким хорошим, как второй. Из каждого матча мы должны извлекать позитив и делать выводы о том, что можно улучшить.
Каждая игра дает нам уроки, которые помогут становиться лучше», – сказал Алонсо.
Источник: BBC