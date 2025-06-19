Алонсо прокомментировал ничью в дебютном матче на посту главного тренера «Реала»

Хаби Алонсо подвел итоги матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Аль-Хилялем».

Результат встречи – ничья 1:1.

Мадридцы могли вырвать победу на 92-й минуте, но Федерико Вальверде не реализовал пенальти.

Для Алонсо эта игра стала дебютной на посту главного тренера «Реала».

«Я бы сказал, что первый тайм был не таким хорошим, как второй. Из каждого матча мы должны извлекать позитив и делать выводы о том, что можно улучшить.

Каждая игра дает нам уроки, которые помогут становиться лучше», – сказал Алонсо.