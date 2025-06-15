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  • КЧМ-2025. «Бавария» поиздевалась над новозеландцами-любителями (10:0)

КЧМ-2025. «Бавария» поиздевалась над новозеландцами-любителями (10:0)

Вчера, 20:59
11

В матче 1-го тура клубного чемпионата мира в группе C «Бавария» разгромила «Окленд Сити» со счетом 10:0.

Хет-трик у мюнхенцев оформил Джамал Мусиала, дубли сделали Кингсли Коман, Майкл Олисе и Томас Мюллер, еще один мяч на счету Саши Боэ.

Ранее главный тренер новозеландского клуба пожаловался, что некоторые игроки его команды не приехали на турнир, поскольку их не отпустили с работы.

В другом матче в этой группе завтра сыграют «Бока Хуниорс» и «Бенфика».

КЧМ-2026. Группа C. 1-й тур

Бавария (Германия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 10:0 (6:0)

Голы: 1:0 – Коман, 6; 2:0 – Боэ, 18; 3:0 – Олисе, 20; 4:0 – Коман, 22; 5:0 – Мюллер, 45; 6:0 – Олисе, 45+3; 7:0 – Мусиала, 68; 8:0 – Мусиала, 73 (с пеналььти); 9:0 – Мусиала, 84; 10:0 – Мюллер, 89.

Календарь КЧМ-2025

Турнирные таблицы КЧМ-2025

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Окленд Сити Бавария
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Комментарии (11)
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позор
1750011089
сочи-ростов? хотя не. за команду 2 явно играли переодетые спартачи! позор!
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BoevStas1
1750012103
Зачем такие матчи?!удивлён,что у Баварии основа играла)))
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Cleaner
1750012786
Кому нужен ТАКОЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА среди клубов??? Ну как то подключали бы грандов ближе к финалу. Чтобы ОБЪЕКТИВНО СЛАБЫЕ клубы боролись за право встретиться с командами уровня Баварии.
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Dr Metal
1750017469
Как они вообще туда попали? Пусть играют против Попуа новой Гвинеи, люксенбурга и Лихтенштейна
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ilya-ilya-google
1750018804
На их фоне даже товарки сборной России выглядят не так смешно
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DeStar
1750021607
ну это была одна из самых слабых команд турнира, по логике понимаю почему они здесь, но по игре конечно мрак. такие матчи не нужны нам)
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