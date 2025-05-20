Тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина, ставшего вице-чемпионом Кипра

Главный тренер лимасольского «Ариса» белорус Алексей Шпилевский сообщил, что у клуба есть контракт с нападающий Александром Кокориным еще на сезон.

– ⁠У Кокорина вот‑вот истечет срок контракта. Что дальше?

– ⁠Нет, у него контракт до конца сезона‑2025/26.