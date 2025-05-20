Тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина, ставшего вице-чемпионом Кипра

Главный тренер лимасольского «Ариса» белорус Алексей Шпилевский сообщил, что у клуба есть контракт с нападающий Александром Кокориным еще на сезон.
– У Кокорина вот‑вот истечет срок контракта. Что дальше?
– Нет, у него контракт до конца сезона‑2025/26.
- В мае 2024‑го «Арис» сообщал, что форвард продлил контракт на один год.
- В этом сезоне 34‑летний Кокорин провел за клуб 30 матчей, забил 11 голов, отдал 9 передач.
- «Арис» занял 2-е место в чемпионате Кипра с 75 очками после 36 матчей. Клуб отстал от «Пафоса» на 7 очков.
- «Арис» гарантировал себе участие во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций, но может еще попасть в 1-й отборочный раунд Лиги Европы. Для этого нужно, чтобы чемпион страны «Пафос» в финале Кубка Кипра обыграл АЕК из Ларнаки.
- Кокорин был чемпионом Кипра в составе «Ариса» в сезоне-2022/23.
Источник: «Матч ТВ»