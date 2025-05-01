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Названо условие, при котором Анчелотти еще может возглавить сборную Бразилии

Вчера, 12:28

Конфедерация бразильского футбола не отказалась от варианта с назначением Карло Анчелотти главным тренером национальной команды. «Реал» и итальянец еще ведут переговоры о соглашении по зарплате, от которого многое будет зависеть в дальнейших действиях тренера.

Ранее «Мадрид» согласился расстаться с специалистом до клубного чемпионата мира, но при условии отказа тренера от компенсации за последний год действующего контракта в размере 11 миллионов евро.

В таком случае Анчелотти ушел бы из клуба по собственному желанию. Но тренер хотел получить эту сумму и поэтому переговоры о переходе в сборную Бразилии оказались под угрозой срыва.

  • Ранее сообщалось, что Анчелотти получил приглашение от саудовского клуба.
  • За всю историю сборной Бразилии ее только дважды временно возглавляли иностранные тренеры – в 1925 и 1944 годах.

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Источник: The Athletic
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Испания. Сегунда Реал Бразилия Анчелотти Карло
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