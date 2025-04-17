Жена Сафонова пожаловалась на бытовые трудности в Париже

Марина Кондратюк, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, опубликовала пост на тему жизни в Париже.
«В Париже у водителей такси напрочь отсутствует ощущение, что они на работе.
Они постоянно разговаривают по телефону, по фейстайму, на громкой связи и это может длиться всю поездку.
А ещe есть такой момент. Они могут нажать кнопку «На месте». И уехать.
И ждать, пока я отменю поездку, чтобы с меня списали деньги.
Но мы уже жизнью научены. Я в таком случае сразу пишу: «Отменять не буду!».
Здесь пешеходы идут на красный, движение хаотичное, на перекрестке может просто не быть знаков, а про заезды на подземные парковки я вообще молчу. Узкие настолько, что приходится складывать зеркала при въезде. Первое время боялась, сейчас уже привыкла.
Ну и парковки наземные тут помимо того, что очень дорогие, ещe и дольше трех-четырех часов нельзя стоять. Даже за деньги…
Просто смех!» – написала Кондратюк.
- Сообщалось, что Кондратюк и Сафонов расписались в консульстве РФ в Париже.
- Это произошло несколько недель назад. Свадьба прошла в узком кругу.
- Для Сафонова это 2-й брак. От первого у него есть дочь Майя 2021 года рождения.