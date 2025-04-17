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Жена Сафонова пожаловалась на бытовые трудности в Париже

17 апреля 2025, 22:11
1

Марина Кондратюк, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, опубликовала пост на тему жизни в Париже.

«В Париже у водителей такси напрочь отсутствует ощущение, что они на работе.

Они постоянно разговаривают по телефону, по фейстайму, на громкой связи и это может длиться всю поездку.

А ещe есть такой момент. Они могут нажать кнопку «На месте». И уехать.

И ждать, пока я отменю поездку, чтобы с меня списали деньги.

Но мы уже жизнью научены. Я в таком случае сразу пишу: «Отменять не буду!».

Здесь пешеходы идут на красный, движение хаотичное, на перекрестке может просто не быть знаков, а про заезды на подземные парковки я вообще молчу. Узкие настолько, что приходится складывать зеркала при въезде. Первое время боялась, сейчас уже привыкла.

Ну и парковки наземные тут помимо того, что очень дорогие, ещe и дольше трех-четырех часов нельзя стоять. Даже за деньги…

Просто смех!» – написала Кондратюк.

  • Сообщалось, что Кондратюк и Сафонов расписались в консульстве РФ в Париже.
  • Это произошло несколько недель назад. Свадьба прошла в узком кругу.
  • Для Сафонова это 2-й брак. От первого у него есть дочь Майя 2021 года рождения.

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Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
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rash1959
1744918928
возвращайся на родину - капотня-мытищи, в самый раз для таких овец.
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