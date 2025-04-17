Жена Сафонова пожаловалась на бытовые трудности в Париже

Марина Кондратюк, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, опубликовала пост на тему жизни в Париже.

«В Париже у водителей такси напрочь отсутствует ощущение, что они на работе.

Они постоянно разговаривают по телефону, по фейстайму, на громкой связи и это может длиться всю поездку.

А ещe есть такой момент. Они могут нажать кнопку «На месте». И уехать.

И ждать, пока я отменю поездку, чтобы с меня списали деньги.

Но мы уже жизнью научены. Я в таком случае сразу пишу: «Отменять не буду!».

Здесь пешеходы идут на красный, движение хаотичное, на перекрестке может просто не быть знаков, а про заезды на подземные парковки я вообще молчу. Узкие настолько, что приходится складывать зеркала при въезде. Первое время боялась, сейчас уже привыкла.

Ну и парковки наземные тут помимо того, что очень дорогие, ещe и дольше трех-четырех часов нельзя стоять. Даже за деньги…

Просто смех!» – написала Кондратюк.