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Назван основной кандидат на пост главного тренера сборной Бразилии

Сегодня, 12:29
6

Главным тренером сборной Бразилии должен стать Жорже Жезуш. Руководство Конфедерации бразильского футбола готово выплатить саудовскому «Аль-Хилялю» 2,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта с тренером.

В сборной Бразилии Жезуш будет получать около 20% от той зарплаты, которая у него была в Саудовской Аравии. Также в соглашении будут предусмотрены крупные бонусы.

Ожидается, что Жезуш возглавит сборную Бразили в мае. Его контракт с «Аль-Хилялем» рассчитан до конца июня. В случае досрочного расторжения соглашения, Жезуш не сможет руководить саудовской командой на клубном ЧМ.

  • Ранее с поста главного тренера сборной Бразилии был уволен Доривал Жуниор.
  • Национальная команда занимает 4-ю позицию в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 c 21 очком после 14 матчей. Она опережает Венесуэлу, которая расположилась на 7-й строчке, не дающей прямой путевки на ЧМ, на 6 баллов.
  • За всю историю сборной Бразилии ее только дважды временно возглавляли иностранные тренеры – в 1925 и 1944 годах.

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Источник: UOL
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Бразилия Жезуш Жорже
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Комментарии (6)
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ilich55
1744191830
Почему не Серёжа? Давно пора куда-нибудь выдвинуть...
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NewLife
1744199781
Пиджак, Мостовой, Абаскаль были бы сильнее)
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