Назван основной кандидат на пост главного тренера сборной Бразилии

Главным тренером сборной Бразилии должен стать Жорже Жезуш. Руководство Конфедерации бразильского футбола готово выплатить саудовскому «Аль-Хилялю» 2,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта с тренером.
В сборной Бразилии Жезуш будет получать около 20% от той зарплаты, которая у него была в Саудовской Аравии. Также в соглашении будут предусмотрены крупные бонусы.
Ожидается, что Жезуш возглавит сборную Бразили в мае. Его контракт с «Аль-Хилялем» рассчитан до конца июня. В случае досрочного расторжения соглашения, Жезуш не сможет руководить саудовской командой на клубном ЧМ.
- Ранее с поста главного тренера сборной Бразилии был уволен Доривал Жуниор.
- Национальная команда занимает 4-ю позицию в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 c 21 очком после 14 матчей. Она опережает Венесуэлу, которая расположилась на 7-й строчке, не дающей прямой путевки на ЧМ, на 6 баллов.
- За всю историю сборной Бразилии ее только дважды временно возглавляли иностранные тренеры – в 1925 и 1944 годах.
Источник: UOL