Назван основной кандидат на пост главного тренера сборной Бразилии

Главным тренером сборной Бразилии должен стать Жорже Жезуш. Руководство Конфедерации бразильского футбола готово выплатить саудовскому «Аль-Хилялю» 2,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта с тренером.

В сборной Бразилии Жезуш будет получать около 20% от той зарплаты, которая у него была в Саудовской Аравии. Также в соглашении будут предусмотрены крупные бонусы.

Ожидается, что Жезуш возглавит сборную Бразили в мае. Его контракт с «Аль-Хилялем» рассчитан до конца июня. В случае досрочного расторжения соглашения, Жезуш не сможет руководить саудовской командой на клубном ЧМ.