Защитник «Акрона» рассказал о популярности Дзюбы в Боливии

Защитник «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес рассказал, что один из тренеров национальной команды попросил его привезти футболку Артема Дзюбы.

– Сборная Боливии впервые за долгое время может выйти на чемпионат мира. Мечта осуществится?

– Считаю, что у нас есть шансы выйти на чемпионат мира. Если нам удастся это сделать, то это изменит жизнь многих футболистов. Ведь мы войдeм в историю.

Для меня важно, что, несмотря на отъезд в Россию, я остался в сборной. Тренерский штаб смотрит наши матчи. Один тренер даже попросил меня привезти футболку Артeма Дзюбы. Он его большой поклонник!