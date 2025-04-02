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Защитник «Акрона» рассказал о популярности Дзюбы в Боливии

Вчера, 11:24
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Защитник «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес рассказал, что один из тренеров национальной команды попросил его привезти футболку Артема Дзюбы.

– Сборная Боливии впервые за долгое время может выйти на чемпионат мира. Мечта осуществится?

– Считаю, что у нас есть шансы выйти на чемпионат мира. Если нам удастся это сделать, то это изменит жизнь многих футболистов. Ведь мы войдeм в историю.

Для меня важно, что, несмотря на отъезд в Россию, я остался в сборной. Тренерский штаб смотрит наши матчи. Один тренер даже попросил меня привезти футболку Артeма Дзюбы. Он его большой поклонник!

  • Боливия с 14 очками после 14 матчей занимает 8-е место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026. Для прямого выхода на турнир нужно занимать позицию в топ-6. 7-е место дает право на участие в межконтинентальном плей-офф.
  • Форвард «Акрона» Артем Дзюба в марте стал абсолютным рекордсменом по числу голов за сборную России с 31 мячом. Также он стал лучшим бомбардиром в истории среди российских игроков.

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Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Россия. Премьер-лига Акрон Боливия Дзюба Артем Фернандес Роберто
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