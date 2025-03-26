Okko купил права на показ Бундеслиги после отказа «Матч ТВ»

Матчи чемпионата Германии в России со следующего сезона будет транслировать Okko.
«Guten Abend! Бундеслига – эксклюзивно в Okko с сезона-2025/26.
Контракт на показ всех матчей чемпионата Германии подписан до 2029 года включительно.
Встречаем топовый немецкий футбол в Okko!» – говорится в публикации онлайн-кинотеатра.
- Ранее «Матч ТВ» отказался от показа Бундеслиги из-за финансовых требований немецкой стороны.
- Правообладатель поднял цену в два раза.
- Федеральный телеканал транслировал чемпионат Германии 10 лет.
Источник: Okko