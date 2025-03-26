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Okko купил права на показ Бундеслиги после отказа «Матч ТВ»

Сегодня, 19:43
3

Матчи чемпионата Германии в России со следующего сезона будет транслировать Okko.

«Guten Abend! Бундеслига – эксклюзивно в Okko с сезона-2025/26.

Контракт на показ всех матчей чемпионата Германии подписан до 2029 года включительно.

Встречаем топовый немецкий футбол в Okko!» – говорится в публикации онлайн-кинотеатра.

  • Ранее «Матч ТВ» отказался от показа Бундеслиги из-за финансовых требований немецкой стороны.
  • Правообладатель поднял цену в два раза.
  • Федеральный телеканал транслировал чемпионат Германии 10 лет.

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Источник: Okko
Германия. Бундеслига
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Комментарии (3)
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fakeid
1743009238
в другом месте написаны подробности. что рейтинг бундеслиги на матч тв был нулевым, смотрели только баварию. по сути, матч просто выкинул деньги на ветер, купив права на продукт, который оказался никому не интересен в нашей стране. и тут немцы вдруг ещё и в 2 раза повысили цену на следующий сезон - и это вместо скидки. в итоге не получили нихера, и пришлось соглашаться на скромное предложение окко, чтобы хоть что-то поиметь.
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Freyd
1743011307
один биатлон смотреть будем скоро
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Хулиганин
1743012296
Это че Сбер каклам на леопарды.
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