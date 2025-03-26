Кокорин: «В чем я превосходил других футболистов? Во всем, у меня не было минусов»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин считает, что был в свое время лучшим российским игроком.

– В чем было твое преимущество, в чем твоя уникальность? Многие говорят: «Он такие вещи вытворяет!» А что конкретно? В чем, как ты чувствовал, ты превосходишь [других]?

– Во всем. У меня нет слабой стороны: левая нога, правая нога, игра головой, скорость. У меня не было минусов.

У меня были супер физические [данные], скорость высокая была, ну и выносливость – я много мог бегать.

Когда я пошел в большой футбол, меня начали гонять по разным позициям. Думаю, мне это в минус сыграло.

Меня пытались переделать в полузащитника, [заставить] играть в подыгрыше, успевать обороняться. Это, может быть, подубило мой талант нападающего, так скажем.