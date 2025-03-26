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Роналдо объяснил неудачи сборной Бразилии

Сегодня, 13:07

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдо связал проблемы национальной команды с работой руководства Конфедерации бразильского футбола.

«Думаю, что все игроки прошлого – не только я – подняли планку уровня бразильского футбола. И СМИ, похоже, многого ожидают от них [игроков нынешнего поколения].

У нас по-прежнему играют лучшие в мире – Винисиус, Рафинья, – но по-прежнему есть системные проблемы с руководством CBF, которые отражаются на сборной, на Доривале, который совершает такие ошибки, которые допускает не каждый. Нынешнее руководство портит атмосферу», – сказал Роналдо в интервью Charla Podcast.

  • Бразилия крупно проиграла Аргентине (1:4) в матче 14-го тура южноамериканского отбора на ЧМ-2026.
  • Команда занимает 4-е место с 21 очком.

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Источник: ESPN
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Аргентина Роналдо
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