Роналдо объяснил неудачи сборной Бразилии

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдо связал проблемы национальной команды с работой руководства Конфедерации бразильского футбола.

«Думаю, что все игроки прошлого – не только я – подняли планку уровня бразильского футбола. И СМИ, похоже, многого ожидают от них [игроков нынешнего поколения].

У нас по-прежнему играют лучшие в мире – Винисиус, Рафинья, – но по-прежнему есть системные проблемы с руководством CBF, которые отражаются на сборной, на Доривале, который совершает такие ошибки, которые допускает не каждый. Нынешнее руководство портит атмосферу», – сказал Роналдо в интервью Charla Podcast.