Миранчук ответил, чего ему не хватает в Швейцарии

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук поделился, чего ему не хватает в Швейцарии.

«Уже говорил, что всегда приятно возвращаться на родину и в расположение сборной России. Много чего не хватает в Швейцарии, что есть здесь.

Конечно, скучаю. Благо, что Валерий Георгиевич Карпин отпускал домой, была возможность пообщаться с семьей, мамой.

Чего именно не хватает? Простого общения с русскими людьми. Банально», – сказал Миранчук.