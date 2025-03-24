Миранчук ответил, чего ему не хватает в Швейцарии

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук поделился, чего ему не хватает в Швейцарии.
«Уже говорил, что всегда приятно возвращаться на родину и в расположение сборной России. Много чего не хватает в Швейцарии, что есть здесь.
Конечно, скучаю. Благо, что Валерий Георгиевич Карпин отпускал домой, была возможность пообщаться с семьей, мамой.
Чего именно не хватает? Простого общения с русскими людьми. Банально», – сказал Миранчук.
- 29-летний Антон Миранчук стал игроком «Сьона» 9 сентября 2024 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
- Сейчас игрок в расположении сборной России.
- Брат Антона Алексей играет в МЛС за «Атланту».
Источник: «РБ Спорт»