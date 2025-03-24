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Миранчук ответил, чего ему не хватает в Швейцарии

Сегодня, 20:15

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук поделился, чего ему не хватает в Швейцарии.

«Уже говорил, что всегда приятно возвращаться на родину и в расположение сборной России. Много чего не хватает в Швейцарии, что есть здесь.

Конечно, скучаю. Благо, что Валерий Георгиевич Карпин отпускал домой, была возможность пообщаться с семьей, мамой.

Чего именно не хватает? Простого общения с русскими людьми. Банально», – сказал Миранчук.

  • 29-летний Антон Миранчук стал игроком «Сьона» 9 сентября 2024 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
  • Сейчас игрок в расположении сборной России.
  • Брат Антона Алексей играет в МЛС за «Атланту».

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Источник: «РБ Спорт»
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Сьон Миранчук Антон
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