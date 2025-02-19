Бывший соратник Прядкина в РПЛ стал советником генсека РФС

Сергей Чебан, который весной прошлого года был смещен с должности исполнительного директора РПЛ, стал советником генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. Назначение произошло в феврале. Чебан будет заниматься взаимодействием с лигами и клубами.
Он долгое время был соратником и правой рукой смещенного с поста президента РПЛ Сергея Прядкина. После отставки с поста исполнительного директора лиги Чебан некоторое время занимался другой работой в РПЛ. Его место в российской Премьер-лиге ранее занял экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков.
- Сообщается, что в прошлом году уход Чебана произошел на фоне нескольких организационных неудач.
- В ноябре оказалось, что у РПЛ нет красных мячей, которые используют во время матчей, когда выпадает снег. Матч 16-го тура «Балтика» – «Спартак» (0:2) прошел в обильный снегопад, играли белым мячом, что мешало как обзору зрителям на трибуне, так и телезрителям.
- Кроме того, в РПЛ признавали и проблемы с регламентом чемпионата.