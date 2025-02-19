Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Бывший соратник Прядкина в РПЛ стал советником генсека РФС

Сергей Чебан, который весной прошлого года был смещен с должности исполнительного директора РПЛ, стал советником генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. Назначение произошло в феврале. Чебан будет заниматься взаимодействием с лигами и клубами.

Он долгое время был соратником и правой рукой смещенного с поста президента РПЛ Сергея Прядкина. После отставки с поста исполнительного директора лиги Чебан некоторое время занимался другой работой в РПЛ. Его место в российской Премьер-лиге ранее занял экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков.

  • Сообщается, что в прошлом году уход Чебана произошел на фоне нескольких организационных неудач.
  • В ноябре оказалось, что у РПЛ нет красных мячей, которые используют во время матчей, когда выпадает снег. Матч 16-го тура «Балтика»«Спартак» (0:2) прошел в обильный снегопад, играли белым мячом, что мешало как обзору зрителям на трибуне, так и телезрителям.
  • Кроме того, в РПЛ признавали и проблемы с регламентом чемпионата.

Новости по теме
Стало известно, почему Селихов выбрал «Урал» вместо «Ростова»
В ЦСКА прокомментировали интерес «Спартака» к Мусаеву
Стало известно, сколько ЦСКА заработает на продаже Зделара в «Зенит» 1
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

19.02.2025 22:33
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1739994047
рука руку моет
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 