Бывший соратник Прядкина в РПЛ стал советником генсека РФС

Сергей Чебан, который весной прошлого года был смещен с должности исполнительного директора РПЛ, стал советником генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. Назначение произошло в феврале. Чебан будет заниматься взаимодействием с лигами и клубами.

Он долгое время был соратником и правой рукой смещенного с поста президента РПЛ Сергея Прядкина. После отставки с поста исполнительного директора лиги Чебан некоторое время занимался другой работой в РПЛ. Его место в российской Премьер-лиге ранее занял экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков.