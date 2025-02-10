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  • Дуглас Сантос – о матче со «Спартаком»: «Это будет гораздо больше, чем просто тренировка»

Дуглас Сантос – о матче со «Спартаком»: «Это будет гораздо больше, чем просто тренировка»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

  • Завтра, 11 февраля, команды сыграют в финале Зимнего кубка РПЛ.
  • Начало – в 19:30.
  • 16 марта команды сыграют в РПЛ на «Лукойл Арене».

«С одной стороны, безусловно, это будет товарищеский и подготовительный матч, часть тренировочного процесса на сборах, но с другой, за играми с такими вывесками стоит гораздо больше, чем просто тренировка.

В самих матчах с такими соперниками больше накала, эмоций, поэтому наша задача – продолжать прогрессировать, демонстрировать более качественный уровень футбола, уровень взаимопонимания, уровень подготовки. И, конечно, мы будем настраиваться только на победу в принципиальной игре. Даст Бог, выйдем из нее победителями», – сказал Дуглас Сантос.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Комментарии (8)
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ilich55
1739183315
Надо Спартаку отдать кубок.
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Plyash
1739183744
Для обеих команд победа важна прежде всего в психологическом аспекте.После таких побед игроки раскрепощаются,начинают верить в себя и своих партнёров,уходит мандраж перед авторитетами.Как сказали бы раньше - ребята "заматерели." Всем нам удачи,пусть победит сильнейший на сей момент.Главное,что бы судьи не "поломали" игру...
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...короче
1739185732
...пробрало Мавра, Бога вспомнил)...
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Литейный 4 (returned)
1739186897
Это будет тренировка с Зенитовским фармом. Гыгыгы
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