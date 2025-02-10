Дуглас Сантос – о матче со «Спартаком»: «Это будет гораздо больше, чем просто тренировка»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

Завтра, 11 февраля, команды сыграют в финале Зимнего кубка РПЛ.

Начало – в 19:30.

16 марта команды сыграют в РПЛ на «Лукойл Арене».

«С одной стороны, безусловно, это будет товарищеский и подготовительный матч, часть тренировочного процесса на сборах, но с другой, за играми с такими вывесками стоит гораздо больше, чем просто тренировка.

В самих матчах с такими соперниками больше накала, эмоций, поэтому наша задача – продолжать прогрессировать, демонстрировать более качественный уровень футбола, уровень взаимопонимания, уровень подготовки. И, конечно, мы будем настраиваться только на победу в принципиальной игре. Даст Бог, выйдем из нее победителями», – сказал Дуглас Сантос.