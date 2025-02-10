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  • В Швейцарии раскритиковали Антона Миранчука: «Не оправдывает ожиданий»

В Швейцарии раскритиковали Антона Миранчука: «Не оправдывает ожиданий»

Известный швейцарский журналист Ротмунд Ману высказался об игре Антона Миранчука.

Клуб россиянина «Сьон» ранее проиграл со счетом 1:5 «Янг Бойз». Миранчук появился на поле на 59-й минуте.

«Кажется, что Антон довольно ленив. Тренер им недоволен. Все знают, что он хороший игрок, но он не оправдывает ожиданий. Неделю назад у него был шанс, но его выступление было не лучшим. И вчера он снова не попал в состав.

«Сьон» сейчас переживает кризис. Команда играет неважно, именно поэтому им так нужны игроки с правильным менталитетом. У Антона его, судя по всему, нет. Если честно, мы были рады его переходу. Мы думали, вау, очень хороший игрок для нашей лиги, но сейчас о нeм никто так не говорит», – сказал журналист.

  • Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре 2024 года.
  • На его счету 12 матчей в чемпионате Швейцарии: 1 гол и 1 ассист.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (1)
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subbotaspartak
1739153084
Он как рубль в швейцарском банке...
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