Медведев высказался по ситуации с фанатами «Зенита» на финале Зимнего кубка РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб пытается помочь фанатам добраться на финал Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.

– Правда, что «Зенит» хочет обеспечить сильную поддержку команде в матче со «Спартаком» и обсуждает варианты, как помочь активным болельщикам добраться до Эмиратов?

– Нет. [Для этого] ни повода, ни причины нет.