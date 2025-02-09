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  • Медведев высказался по ситуации с фанатами «Зенита» на финале Зимнего кубка РПЛ

Медведев высказался по ситуации с фанатами «Зенита» на финале Зимнего кубка РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб пытается помочь фанатам добраться на финал Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.

– Правда, что «Зенит» хочет обеспечить сильную поддержку команде в матче со «Спартаком» и обсуждает варианты, как помочь активным болельщикам добраться до Эмиратов?

– Нет. [Для этого] ни повода, ни причины нет.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, Медведев был впечатлен тем, как поддерживали «Спартак» в игре с «Динамо» на групповом этапе турнира. Он счел, что на финале должны быть питерские болельщики. Представитель «Виража» связался с «Зенитом» и запросил чартер для этой поездки. Заместитель гендиректора клуба Максим Погорелов посчитал траты чрезмерными и отказал.
  • Матч пройдет 11 февраля, начало в 19:30 мск.

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Источник: Sport24

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09.02.2025 21:13
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Комментарии (14)
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Spartak_forv@
1739125648
Ну,Медведеву нет оснований не верить.Он-хозяин своего слова
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FWSPM
1739125955
Сорян пацаны в газовом бизнесе кризис уважаемые партнеры все время за нос водят, а тут еще этот самый луис энрике будь он неладен за 35 млн, и еще парочка на 20 на подходе...так шо вы как нибуть сами))
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vek410
1739126320
Куясе простые парни)))Водочки нам принеси, мы в Абу даби летим
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balam
1739127071
быдлофанаты берега попутали от халявной шавермы
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TOMSON
1739128124
Могли бы и организовать. Вообще в принципе могли об этом заранее подумать и еще бабла на этом заработать. То, что это не нужно делать за пару дней до игры это точно. А вот условный тур на следующий год на этот зимний кубок, почему бы и нет?
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russkiisergei
1739130344
ну это для питера приемлемо! они постоянно билеты раздают бесплатно, чтоб посещаемость показывать, типа выручка!!! в хоккее дак вообще там считают всех, вплоть до уборщиков. Всё для посещаемости!!!!
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Айболид
1739131599
Как обычно - громчее всех визжит "узкий гей" и пЕлотка вымазанная креозотом . Всё то они знают ))))
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Борис34684
1739155939
Дык Медведев уже давно заменил вираж кафешкой.
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