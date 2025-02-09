Медведев высказался по ситуации с фанатами «Зенита» на финале Зимнего кубка РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб пытается помочь фанатам добраться на финал Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.
– Правда, что «Зенит» хочет обеспечить сильную поддержку команде в матче со «Спартаком» и обсуждает варианты, как помочь активным болельщикам добраться до Эмиратов?
– Нет. [Для этого] ни повода, ни причины нет.
- По данным журналиста Ивана Карпова, Медведев был впечатлен тем, как поддерживали «Спартак» в игре с «Динамо» на групповом этапе турнира. Он счел, что на финале должны быть питерские болельщики. Представитель «Виража» связался с «Зенитом» и запросил чартер для этой поездки. Заместитель гендиректора клуба Максим Погорелов посчитал траты чрезмерными и отказал.
- Матч пройдет 11 февраля, начало в 19:30 мск.