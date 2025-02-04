Соболев прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями после матча с ЦСКА.

Петербуржцы выиграли во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ по пенальти.

Гол Соболева на 93-й минуте спас «Зенит» от поражения.

– Никаких эмоций. Обычная контрольная игра. Хорошо, что победили, это всегда приятно. С хорошим настроем продолжаем тренироваться, работать и готовиться к сезону.

– Во втором тайме игра раскрылась. Почувствовали это?

– Не сказал бы, что раскрылась. Видимо, все под нагрузками, все чуть устали, хотя и замены были. Набираем (форму) через игры, так сказать.

– Вы забили в компенсированное время. Как это было?

– Ваня Дркушич на фланге хорошо поборолся, отдал кому‑то пас. Потом прострел – я принял и пробил.

– Как принимали решение, кто будет бить пенальти? Вы только забили в компенсированное время, и первый удар в серии пенальти тоже ваш.

– Тренерский штаб сказал, кто бьет. Определились, кто будет первым, вторым, третьим.