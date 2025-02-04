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  • Зимний кубок РПЛ. «Зенит» ушел от поражения в концовке и победил ЦСКА по пенальти, Соболев забил на 93-й минуте

Зимний кубок РПЛ. «Зенит» ушел от поражения в концовке и победил ЦСКА по пенальти, Соболев забил на 93-й минуте

ЦСКА упустил победу над «Зенитом» во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Армейцы пропустили первыми от Дугласа Сантоса, но потом отличились дважды и вели в счете до 93-й минуты.

Спас петербургскую команду гол Александра Соболева.

В серии пенальти выиграл «Зенит», заработавший два очка. ЦСКА достался лишь один балл.

Зимний кубок РПЛ. 2-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (0:0), по пенальти – 4:1 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сантос, 49; 1:1 – Кисляк, 57; 1:2 – Шуманский, 88; 2:2 – Соболев, 90+3.

Календарь Зимнего кубка РПЛ

Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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04.02.2025 21:31
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Комментарии (30)
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fakeid
1738694735
пока сдержанно про энрике. по одному матчу не понять. но видно, что прям топище купил зенит
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WILDLING_HRUNDEL
1738694825
С победой чемпион !
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Gwynbleidd
1738694973
отползли болотные, ну ладно...
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Тинез Розоп
1738694996
Гол второй Зениту не честный. Вратарская…
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Дубина
1738695126
Стыдно за 35 - и миллионное чудо! Позор аля-бзяниту.
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VPERDIV SPARTAK
1738695342
С победой Зенит и его болельщиков
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БАЗАРА НЕТ
1738696628
Зенит молодцы
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Plyash
1738698670
"Ох,тяжёлая эта работа - из болота тянуть бегемота." Скажи, дельфин? Он теперь в команде будет палочкой-выручалочкой работать.
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ScarlettOgusania
1738701165
кони сами себе навредили, выпустив молодняк в концовке матча, забили и расслабились, потеряв концентрацию, а это наказуемо в футболе...
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fakeid
1738719667
воротчик коней, конечно, чудо какое-то. то сперва напрыгивает на повёрнутого к нему спиной алипа, который его даже не видел, и получает переломы лицевых костей и зубов (здоровья, конечно). а в этом матче при послематчевых пенальти каждый раз приговаривает: "ну сейчас-то точно в левый угол ударят!", и все 4 раза прыгает в левый, когда зенит бьёт исключительно в правый от него))
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