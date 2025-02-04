Зимний кубок РПЛ. «Зенит» ушел от поражения в концовке и победил ЦСКА по пенальти, Соболев забил на 93-й минуте

ЦСКА упустил победу над «Зенитом» во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Армейцы пропустили первыми от Дугласа Сантоса, но потом отличились дважды и вели в счете до 93-й минуты.

Спас петербургскую команду гол Александра Соболева.

В серии пенальти выиграл «Зенит», заработавший два очка. ЦСКА достался лишь один балл.

Зимний кубок РПЛ. 2-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (0:0), по пенальти – 4:1 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сантос, 49; 1:1 – Кисляк, 57; 1:2 – Шуманский, 88; 2:2 – Соболев, 90+3.

Календарь Зимнего кубка РПЛ

Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ