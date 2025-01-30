Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Краснодаром» в Зимнем кубке РПЛ

Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

Москвичи победили со счетом 3:2, забив на 92-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Получился хороший предсезонный матч. Думаю, все остались довольны, потому что счeт 3:2, увидели много забитых мячей.

Была борьба, не было какого-то безразличия у ребят на поле. Но какие-то глобальные выводы пока делать не будем, всe-таки предсезонка в действии, а очки за это не дают.

«Спартак» – однозначно король зимних кубков! Мне кажется, им надо проиграть в этом турнире, чтобы лучше выступить в чемпионате, завоевать настоящий трофей.

А пока красно-белые идут по старому графику, и это пугает (смеeтся). По игре всe нормально, но пока, повторюсь, выводы делать не будем», – сказал Мостовой.