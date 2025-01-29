Кокорин ответил, как долго планирует продолжать карьеру

Форвард «Ариса» Александр Кокорин порассуждал о сроках завершения профессиональной карьеры.

– Есть мысли, чем займешься после карьеры футболиста?

– Я прямо настроен: пока играю – я в этом. А потом решу.

– Есть желание играть, как Криштиану Роналду, до 40 лет?

– Как здоровье позволит. Желание есть. Будет здоровье – пожалуйста, буду играть. Если начнется, как у Дзаги (Алана Дзагоева), то надо заканчивать.

– Ты не устал от футбола?

– Нет-нет, кайфую, на самом деле. Живешь у моря, играешь в Европе – что еще надо? Когда еще еврокубки…

Знаешь, первый сезон такое забытое было чувство, как будто никогда не играл. А тут попали – сразу на хорошие матчи. Классно.