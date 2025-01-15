16 января на знаменитом стадионе Олд Траффорд состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон». В этом противостоянии можно ожидать доминирование команды из Манчестера, однако текущая форма обеих команд и личные встречи могут добавить неопределенности.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не может похвастаться стабильностью в этом сезоне. На данный момент команда занимает 14-е место в Премьер-лиге с 23 очками после 20 туров. В последних 5 играх команда не может выиграть, сыграв 2 ничьи и 3 поражения. Отметим, что «Манчестер Юнайтед» забивает мало – всего 0.60 гола за игру в последних 5 матчах, и при этом пропускает в среднем 2 гола.

Тем не менее, несмотря на проблемы в атаке и обороне, команда имеет очевидное преимущество в матче против аутсайдера, и при поддержке своих болельщиков на Олд Траффорд должна быть в состоянии взять три очка.

Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в текущем сезоне переживает крайне сложный период. С 6 очками в активе и 20-м местом в таблице они рискуют покинуть Премьер-лигу. В последних 5 играх команда не смогла одержать ни одной победы, а их игра в обороне оставляет желать лучшего. «Саутгемптон» забивает мало (0.80 гола за матч в последних 5 играх) и пропускает в среднем 1.60 гола.

В выездных матчах «Саутгемптону» крайне сложно конкурировать с более сильными соперниками, что наглядно продемонстрировал недавний разгром от «Брентфорда» (0:5). Команда имеет явные проблемы с атакой и обороной, что делает их явным аутсайдером в предстоящем матче.

Последние матчи «Саутгемптона»:

Личные встречи

«Манчестер Юнайтед» имеет явное преимущество в личных встречах с «Саутгемптоном», не проигрывая в 16 последних матчах. В последние годы клубы часто встречаются в Премьер-лиге, и «Манчестер Юнайтед» регулярно обыгрывает «Саутгемптон». Последние игры в рамках чемпионата показывают доминирование «Манчестер Юнайтед» на своем поле.

Последние встречи:

Статистика

«Манчестер Юнайтед»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

«Саутгемптон»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»

Несмотря на проблемы в атаке и обороне, «Манчестер Юнайтед» должен брать три очка в домашнем матче с «Саутгемптоном», который в данный момент находится в глубоком кризисе. «Саутгемптону» будет очень тяжело противостоять более сильному и мотивированному сопернику, особенно на выезде. Проблемы гостей в обороне, а также их низкая результативность в атаке, делают их крайне уязвимыми.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.45

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 6.50.

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