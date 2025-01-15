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    • Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон», Премьер-лига, 16 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон», Премьер-лига, 16 января 2025 года

    16 января на знаменитом стадионе Олд Траффорд состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон». В этом противостоянии можно ожидать доминирование команды из Манчестера, однако текущая форма обеих команд и личные встречи могут добавить неопределенности.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» не может похвастаться стабильностью в этом сезоне. На данный момент команда занимает 14-е место в Премьер-лиге с 23 очками после 20 туров. В последних 5 играх команда не может выиграть, сыграв 2 ничьи и 3 поражения. Отметим, что «Манчестер Юнайтед» забивает мало – всего 0.60 гола за игру в последних 5 матчах, и при этом пропускает в среднем 2 гола.

    Тем не менее, несмотря на проблемы в атаке и обороне, команда имеет очевидное преимущество в матче против аутсайдера, и при поддержке своих болельщиков на Олд Траффорд должна быть в состоянии взять три очка.

    Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

    • 12.01.2025: «Манчестер Юнайтед» 1:1 «Арсенал» (пенальти 3:5)
    • 05.01.2025: «Ливерпуль» 2:2 «Манчестер Юнайтед»
    • 30.12.2024: «Манчестер Юнайтед» 0:2 «Ньюкасл»
    • 26.12.2024: «Манчестер Юнайтед» 2:0 «Вулверхэмптонов»
    • 22.12.2024: «Манчестер Юнайтед» 0:3 «Борнмут»

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» в текущем сезоне переживает крайне сложный период. С 6 очками в активе и 20-м местом в таблице они рискуют покинуть Премьер-лигу. В последних 5 играх команда не смогла одержать ни одной победы, а их игра в обороне оставляет желать лучшего. «Саутгемптон» забивает мало (0.80 гола за матч в последних 5 играх) и пропускает в среднем 1.60 гола.

    В выездных матчах «Саутгемптону» крайне сложно конкурировать с более сильными соперниками, что наглядно продемонстрировал недавний разгром от «Брентфорда» (0:5). Команда имеет явные проблемы с атакой и обороной, что делает их явным аутсайдером в предстоящем матче.

    Последние матчи «Саутгемптона»:

    Личные встречи

    «Манчестер Юнайтед» имеет явное преимущество в личных встречах с «Саутгемптоном», не проигрывая в 16 последних матчах. В последние годы клубы часто встречаются в Премьер-лиге, и «Манчестер Юнайтед» регулярно обыгрывает «Саутгемптон». Последние игры в рамках чемпионата показывают доминирование «Манчестер Юнайтед» на своем поле.

    Последние встречи:

    • 14.09.2024: «Саутгемптон» 0:3 «Манчестер Юнайтед»
    • 12.03.2023: «Манчестер Юнайтед» 0:0 «Саутгемптон»
    • 27.08.2022: «Саутгемптон» 0:1 «Манчестер Юнайтед»
    • 12.02.2022: «Манчестер Юнайтед» 1:1 «Саутгемптон»
    • 22.08.2021: «Саутгемптон» 1:1 «Манчестер Юнайтед»

    Статистика

    «Манчестер Юнайтед»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «Саутгемптон»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»

    Несмотря на проблемы в атаке и обороне, «Манчестер Юнайтед» должен брать три очка в домашнем матче с «Саутгемптоном», который в данный момент находится в глубоком кризисе. «Саутгемптону» будет очень тяжело противостоять более сильному и мотивированному сопернику, особенно на выезде. Проблемы гостей в обороне, а также их низкая результативность в атаке, делают их крайне уязвимыми.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.45
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.01.2025 10:58
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    Комментарии (1)
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    Sedoi_Goblin
    1736952405
    26.12.2024: «Манчестер Юнайтед» 2:0 «Вулверхэмптонов» ржунемогу... 12.01.2025: «Манчестер Юнайтед» 1:1 «Арсенал» (пенальти 3:5)//// Ага.. Ничего не перепутали?))) Кто статейку накорябал???
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