15 января на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине состоится матч 17-го тура Бундеслиги, в котором встречаются «Унион» и «Аугсбург». Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы, и матч обещает быть важным для обеих команд в борьбе за выживание. «Унион» уже 9 матчей подряд не может одержать победу, а «Аугсбург» также испытывает трудности, не выигрывая в последних трех встречах.

«Унион»

Команда из Берлина продолжает разочаровывать своих болельщиков, занимая 12-е место с 17 очками после 16 туров. После поражения от «Хайденхайма» (0:2) в последнем туре «Унион» остаeтся в кризисной форме и не выигрывает уже 9 матчей подряд. В атаке команда не может похвастаться стабильностью: за последние 5 матчей они забили всего 5 голов, что составляет в среднем 1 гол за игру. Однако проблемы «Униона» не ограничиваются только нападением: в тех же матчах они пропустили 12 голов, что говорит о проблемах в обороне. Единственный положительный момент для «Униона» – это их игра на домашнем стадионе, где они традиционно играют лучше.

Последние матчи «Унион»:

«Аугсбург»

«Аугсбург» находится в ещe более сложной ситуации, располагаясь на 13-й позиции с 16 очками. Команда также испытывает проблемы с результатами, проиграв три последних матча в Бундеслиге. В атаке они забили 5 голов в последних 5 играх, что также составляет 1 гол за игру, однако их оборона оставляет желать лучшего, пропустив 12 голов за тот же период. Особенно болезненно для «Аугсбурга» выглядит их последняя игра, когда они проиграли «Штутгарту» (0:1) дома. Команда явно не в лучшей форме, и в гостях еe шансы на успех кажутся ещe более сомнительными.

Последние матчи «Аугсбург»:

Личные встречи

В последних очных матчах «Унион» и «Аугсбург» продемонстрировали достаточно равную борьбу. Несмотря на кризисную форму «Униона», они всe же не проигрывают дома в последних пяти матчах против «Аугсбурга», что является положительным моментом для них в предстоящей встрече. Однако стоит отметить, что «Аугсбург» не проигрывает в последних восьми матчах в Бундеслиге против «Униона», что подчеркивает их стабильность в играх против этого соперника.

Последние встречи:

12.04.2024: «Аугсбург» 2:0 «Унион» (Бундеслига)

25.11.2023: «Унион» 1:1 «Аугсбург» (Бундеслига)

06.05.2023: «Аугсбург» 1:0 «Унион» (Бундеслига)

09.11.2022: «Унион» 2:2 «Аугсбург» (Бундеслига)

05.02.2022: «Аугсбург» 2:0 «Унион» (Бундеслига)

Статистика

«Унион»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

«Аугсбург»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Прогноз на матч «Унион» – «Аугсбург»

В этом матче встречаются две команды, которые явно испытывают проблемы с обороной и не могут продемонстрировать стабильные результаты в атаке. Ожидается, что встреча будет напряжeнной, с возможным количеством голов, но, несмотря на текущие проблемы, «Унион» играет дома, и этот фактор может сыграть ключевую роль. Команда, несмотря на длительную серию без побед, вряд ли позволит себе проиграть в таком важном матче против «Аугсбурга», который также находится в плохой форме. Вероятно, матч закончится ничьей или минимальной победой одной из команд.

Рекомендации для ставок:

Победа «Унион» – коэффициент 2.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Оба забьют – Да – коэффициент 1.90

Точный счет 2:1 в пользу «Унион» – коэффициент 8.50

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Унион» за коэффициент 8.50.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!