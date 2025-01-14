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    • Прогноз на точный счет матча «Унион» – «Аугсбург», Бундеслига, 15 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Унион» – «Аугсбург», Бундеслига, 15 января 2025 года

    15 января на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине состоится матч 17-го тура Бундеслиги, в котором встречаются «Унион» и «Аугсбург». Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы, и матч обещает быть важным для обеих команд в борьбе за выживание. «Унион» уже 9 матчей подряд не может одержать победу, а «Аугсбург» также испытывает трудности, не выигрывая в последних трех встречах.

    «Унион»

    Команда из Берлина продолжает разочаровывать своих болельщиков, занимая 12-е место с 17 очками после 16 туров. После поражения от «Хайденхайма» (0:2) в последнем туре «Унион» остаeтся в кризисной форме и не выигрывает уже 9 матчей подряд. В атаке команда не может похвастаться стабильностью: за последние 5 матчей они забили всего 5 голов, что составляет в среднем 1 гол за игру. Однако проблемы «Униона» не ограничиваются только нападением: в тех же матчах они пропустили 12 голов, что говорит о проблемах в обороне. Единственный положительный момент для «Униона» – это их игра на домашнем стадионе, где они традиционно играют лучше.

    Последние матчи «Унион»:

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» находится в ещe более сложной ситуации, располагаясь на 13-й позиции с 16 очками. Команда также испытывает проблемы с результатами, проиграв три последних матча в Бундеслиге. В атаке они забили 5 голов в последних 5 играх, что также составляет 1 гол за игру, однако их оборона оставляет желать лучшего, пропустив 12 голов за тот же период. Особенно болезненно для «Аугсбурга» выглядит их последняя игра, когда они проиграли «Штутгарту» (0:1) дома. Команда явно не в лучшей форме, и в гостях еe шансы на успех кажутся ещe более сомнительными.

    Последние матчи «Аугсбург»:

    Личные встречи

    В последних очных матчах «Унион» и «Аугсбург» продемонстрировали достаточно равную борьбу. Несмотря на кризисную форму «Униона», они всe же не проигрывают дома в последних пяти матчах против «Аугсбурга», что является положительным моментом для них в предстоящей встрече. Однако стоит отметить, что «Аугсбург» не проигрывает в последних восьми матчах в Бундеслиге против «Униона», что подчеркивает их стабильность в играх против этого соперника.

    Последние встречи:

    • 12.04.2024: «Аугсбург» 2:0 «Унион» (Бундеслига)
    • 25.11.2023: «Унион» 1:1 «Аугсбург» (Бундеслига)
    • 06.05.2023: «Аугсбург» 1:0 «Унион» (Бундеслига)
    • 09.11.2022: «Унион» 2:2 «Аугсбург» (Бундеслига)
    • 05.02.2022: «Аугсбург» 2:0 «Унион» (Бундеслига)

    Статистика

    «Унион»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

    «Аугсбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

    Прогноз на матч «Унион» – «Аугсбург»

    В этом матче встречаются две команды, которые явно испытывают проблемы с обороной и не могут продемонстрировать стабильные результаты в атаке. Ожидается, что встреча будет напряжeнной, с возможным количеством голов, но, несмотря на текущие проблемы, «Унион» играет дома, и этот фактор может сыграть ключевую роль. Команда, несмотря на длительную серию без побед, вряд ли позволит себе проиграть в таком важном матче против «Аугсбурга», который также находится в плохой форме. Вероятно, матч закончится ничьей или минимальной победой одной из команд.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Унион» – коэффициент 2.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Точный счет 2:1 в пользу «Унион» – коэффициент 8.50

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Унион» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.01.2025 11:44
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