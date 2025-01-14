15 января на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле «Эвертон» встретится с «Астон Виллой» в рамках 21-го тура Премьер-лиги Англии. Для «Эвертона» этот матч крайне важен, так как команда ведет борьбу за выживание в чемпионате, в то время как «Астон Вилла» стремится закрепиться в верхней части таблицы. Ожидается, что матч будет насыщенным и напряженным.
«Эвертон»
«Эвертон» продолжает борьбу за выживание, занимая 16-е место с 17 очками после 19 туров. В последних играх команда не может выиграть – пять матчей подряд без побед. Атака «Эвертона» продолжает быть проблемной, с забитыми всего 3 голами в последних 5 играх (в среднем 0.60 гола за матч), однако оборона держится более стабильно, пропуская 4 гола за те же 5 игр. Несмотря на эти проблемы, «Эвертон» не проигрывает в 7 из последних 9 домашних матчей, что дает надежду на хотя бы ничью в предстоящем поединке.
Последние матчи «Эвертон»:
- 09.01.2025: «Эвертон» 2:0 «Питерборо» (Кубок Англии)
- 04.01.2025: «Борнмут» 1:0 «Эвертон» (Премьер-лига)
- 29.12.2024: «Эвертон» 0:2 «Ноттингем Форест» (Премьер-лига)
- 26.12.2024: «Манчестер Сити» 1:1 «Эвертон» (Премьер-лига)
- 22.12.2024: «Эвертон» 0:0 «Челси» (Премьер-лига)
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» набрала 32 очка после 20 туров и занимает 8-е место. Команда переживает некоторый спад в гостевых играх, проиграв в последних 5 выездных матчах Премьер-лиги, но в целом у «Астон Виллы» весьма конкурентоспособный состав, что отражается в результатах. В последних 5 матчах команда забила 8 голов, в среднем 1.60 гола за игру, однако пропустила 8, что указывает на проблемы в обороне. На выезде «Астон Вилла» будет бороться за важные очки.
Последние матчи «Астон Вилла»:
- 10.01.2025: «Астон Вилла» 2:1 «Вест Хэм» (Кубок Англии)
- 04.01.2025: «Астон Вилла» 2:1 «Лестер» (Премьер-лига)
- 30.12.2024: «Астон Вилла» 2:2 «Брайтон» (Премьер-лига)
- 26.12.2024: «Ньюкасл» 3:0 «Астон Вилла» (Премьер-лига)
- 21.12.2024: «Астон Вилла» 2:1 «Манчестер Сити» (Премьер-лига)
Личные встречи
История последних личных встреч между «Эвертоном» и «Астон Виллой» свидетельствует о доминировании «Астон Виллы». В последних 3 матчах команда из Бирмингема одержала 2 победы и 1 ничью, что дает им психологическое преимущество перед предстоящей встречей. На выезде «Астон Вилла» чувствует себя увереннее, чем дома, что важно учитывать при прогнозировании.
Последние встречи:
- 14.09.2024: «Астон Вилла» 3:2 «Эвертон» (Премьер-лига)
- 14.01.2024: «Эвертон» 0:0 «Астон Вилла» (Премьер-лига)
- 27.09.2023: «Астон Вилла» 1:2 «Эвертон» (Кубок Лиги)
- 20.08.2023: «Астон Вилла» 4:0 «Эвертон» (Премьер-лига)
- 25.02.2023: «Эвертон» 0:2 «Астон Вилла» (Премьер-лига)
Статистика
«Эвертон»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
«Астон Вилла»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Эвертон» – «Астон Вилла»
Учитывая текущую форму команд, а также результаты последних встреч, можно ожидать, что «Астон Вилла» будет доминировать в атаке, используя свои сильные стороны в контратаках. «Эвертону» будет сложно сдержать натиск более мощного соперника, особенно в атакующем плане. Несмотря на свою стабильную игру на «Гудисон Парк», «Эвертону» не удастся удержать хотя бы ничью, так как «Астон Вилла» является более опасным противником в данный момент. Однако «Эвертон» вполне может забить гол, что подтверждается их статистикой по забитым мячам в домашних играх.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.40
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Победа «Астон Виллы» с форой -1 (победа с разницей более чем 1 гол) – коэффициент 3.00
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «Астон Виллы» за коэффициент 8.00.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!