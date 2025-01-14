15 января на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле «Эвертон» встретится с «Астон Виллой» в рамках 21-го тура Премьер-лиги Англии. Для «Эвертона» этот матч крайне важен, так как команда ведет борьбу за выживание в чемпионате, в то время как «Астон Вилла» стремится закрепиться в верхней части таблицы. Ожидается, что матч будет насыщенным и напряженным.

«Эвертон»

«Эвертон» продолжает борьбу за выживание, занимая 16-е место с 17 очками после 19 туров. В последних играх команда не может выиграть – пять матчей подряд без побед. Атака «Эвертона» продолжает быть проблемной, с забитыми всего 3 голами в последних 5 играх (в среднем 0.60 гола за матч), однако оборона держится более стабильно, пропуская 4 гола за те же 5 игр. Несмотря на эти проблемы, «Эвертон» не проигрывает в 7 из последних 9 домашних матчей, что дает надежду на хотя бы ничью в предстоящем поединке.

Последние матчи «Эвертон»:

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала 32 очка после 20 туров и занимает 8-е место. Команда переживает некоторый спад в гостевых играх, проиграв в последних 5 выездных матчах Премьер-лиги, но в целом у «Астон Виллы» весьма конкурентоспособный состав, что отражается в результатах. В последних 5 матчах команда забила 8 голов, в среднем 1.60 гола за игру, однако пропустила 8, что указывает на проблемы в обороне. На выезде «Астон Вилла» будет бороться за важные очки.

Последние матчи «Астон Вилла»:

Личные встречи

История последних личных встреч между «Эвертоном» и «Астон Виллой» свидетельствует о доминировании «Астон Виллы». В последних 3 матчах команда из Бирмингема одержала 2 победы и 1 ничью, что дает им психологическое преимущество перед предстоящей встречей. На выезде «Астон Вилла» чувствует себя увереннее, чем дома, что важно учитывать при прогнозировании.

Последние встречи:

Статистика

«Эвертон»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Астон Вилла»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Эвертон» – «Астон Вилла»

Учитывая текущую форму команд, а также результаты последних встреч, можно ожидать, что «Астон Вилла» будет доминировать в атаке, используя свои сильные стороны в контратаках. «Эвертону» будет сложно сдержать натиск более мощного соперника, особенно в атакующем плане. Несмотря на свою стабильную игру на «Гудисон Парк», «Эвертону» не удастся удержать хотя бы ничью, так как «Астон Вилла» является более опасным противником в данный момент. Однако «Эвертон» вполне может забить гол, что подтверждается их статистикой по забитым мячам в домашних играх.

Рекомендации для ставок:

Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.40

Оба забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Победа «Астон Виллы» с форой -1 (победа с разницей более чем 1 гол) – коэффициент 3.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Астон Виллы» за коэффициент 8.00.

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