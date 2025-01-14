Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Эвертон» – «Астон Вилла», Премьер-лига, 15 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Эвертон» – «Астон Вилла», Премьер-лига, 15 января 2025 года

    15 января на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле «Эвертон» встретится с «Астон Виллой» в рамках 21-го тура Премьер-лиги Англии. Для «Эвертона» этот матч крайне важен, так как команда ведет борьбу за выживание в чемпионате, в то время как «Астон Вилла» стремится закрепиться в верхней части таблицы. Ожидается, что матч будет насыщенным и напряженным.

    «Эвертон»

    «Эвертон» продолжает борьбу за выживание, занимая 16-е место с 17 очками после 19 туров. В последних играх команда не может выиграть – пять матчей подряд без побед. Атака «Эвертона» продолжает быть проблемной, с забитыми всего 3 голами в последних 5 играх (в среднем 0.60 гола за матч), однако оборона держится более стабильно, пропуская 4 гола за те же 5 игр. Несмотря на эти проблемы, «Эвертон» не проигрывает в 7 из последних 9 домашних матчей, что дает надежду на хотя бы ничью в предстоящем поединке.

    Последние матчи «Эвертон»:

    • 09.01.2025: «Эвертон» 2:0 «Питерборо» (Кубок Англии)
    • 04.01.2025: «Борнмут» 1:0 «Эвертон» (Премьер-лига)
    • 29.12.2024: «Эвертон» 0:2 «Ноттингем Форест» (Премьер-лига)
    • 26.12.2024: «Манчестер Сити» 1:1 «Эвертон» (Премьер-лига)
    • 22.12.2024: «Эвертон» 0:0 «Челси» (Премьер-лига)

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» набрала 32 очка после 20 туров и занимает 8-е место. Команда переживает некоторый спад в гостевых играх, проиграв в последних 5 выездных матчах Премьер-лиги, но в целом у «Астон Виллы» весьма конкурентоспособный состав, что отражается в результатах. В последних 5 матчах команда забила 8 голов, в среднем 1.60 гола за игру, однако пропустила 8, что указывает на проблемы в обороне. На выезде «Астон Вилла» будет бороться за важные очки.

    Последние матчи «Астон Вилла»:

    Личные встречи

    История последних личных встреч между «Эвертоном» и «Астон Виллой» свидетельствует о доминировании «Астон Виллы». В последних 3 матчах команда из Бирмингема одержала 2 победы и 1 ничью, что дает им психологическое преимущество перед предстоящей встречей. На выезде «Астон Вилла» чувствует себя увереннее, чем дома, что важно учитывать при прогнозировании.

    Последние встречи:

    • 14.09.2024: «Астон Вилла» 3:2 «Эвертон» (Премьер-лига)
    • 14.01.2024: «Эвертон» 0:0 «Астон Вилла» (Премьер-лига)
    • 27.09.2023: «Астон Вилла» 1:2 «Эвертон» (Кубок Лиги)
    • 20.08.2023: «Астон Вилла» 4:0 «Эвертон» (Премьер-лига)
    • 25.02.2023: «Эвертон» 0:2 «Астон Вилла» (Премьер-лига)

    Статистика

    «Эвертон»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Астон Вилла»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Эвертон» – «Астон Вилла»

    Учитывая текущую форму команд, а также результаты последних встреч, можно ожидать, что «Астон Вилла» будет доминировать в атаке, используя свои сильные стороны в контратаках. «Эвертону» будет сложно сдержать натиск более мощного соперника, особенно в атакующем плане. Несмотря на свою стабильную игру на «Гудисон Парк», «Эвертону» не удастся удержать хотя бы ничью, так как «Астон Вилла» является более опасным противником в данный момент. Однако «Эвертон» вполне может забить гол, что подтверждается их статистикой по забитым мячам в домашних играх.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.40
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
    • Победа «Астон Виллы» с форой -1 (победа с разницей более чем 1 гол) – коэффициент 3.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Астон Виллы» за коэффициент 8.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2025 11:19
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 