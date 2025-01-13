14 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Борнмут». Обе команды находятся в верхней части таблицы, но имеют разные цели в сезоне. «Челси» борется за места в Лиге Чемпионов, в то время как «Борнмут» стремится закрепиться в середине таблицы и избежать спада в игре.

«Челси»

«Челси» занимает 4-е место в Премьер-лиге с 36 очками после 20 туров. Команда не может одержать победу в последних 4 играх, но все еще остается одним из лидеров чемпионата. У «Челси» сильная атакующая линия, в которой выделяется Коул Палмер, забивший 13 голов в 22 матчах. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила 5. Состав команды по-прежнему достаточно силен, чтобы доминировать в атаке, но в обороне имеются слабые места, которые соперники часто пытаются использовать.

Последние матчи «Челси»:

«Борнмут»

«Борнмут» находится на 7-й позиции с 33 очками и проводит хороший сезон, не проигрывая в последних 8 матчах. Команда демонстрирует хорошую атакующую игру, забив 11 голов в последних 5 играх, но также продолжает пропускать, хотя и в меньших объемах, чем в начале сезона. Главный бомбардир «Борнмута», Джастин Клюйверт, с 7 голами, продолжает быть угрозой для любых защит. Однако «Борнмуту» предстоит сложная задача – противостоять атакующей мощи «Челси», особенно на выезде.

Последние матчи «Борнмута»:

Личные встречи

История встреч между «Челси» и «Борнмутом» говорит в пользу «Челси». Лондонцы не проигрывают в последних 7 играх против «Борнмута», что является важным фактором при прогнозировании победы хозяев поля.

Последние встречи:

«Борнмут» 0:1 «Челси» (14.09.2024)

«Челси» 2:1 «Борнмут» (19.05.2024)

«Борнмут» 0:0 «Челси» (17.09.2023)

«Борнмут» 1:3 «Челси» (06.05.2023)

«Челси» 2:0 «Борнмут» (27.12.2022)

Статистика команд

«Челси»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Борнмут»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Прогноз на матч «Челси» – «Борнмут»

«Челси» будет фаворитом в этой встрече, несмотря на последние проблемы в атаке. Команда играет дома и находит форму в матчах против более слабых соперников. Ожидается, что «Борнмут» будет бороться за результат, но недостаток стабильности в обороне, особенно на выезде, не даст им шанс на победу. В то же время, команда может забить гол, учитывая свою хорошую форму в атаке.

Рекомендации для ставок:

Победа «Челси» – коэффициент 1.75

Оба забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Челси» за коэффициент 7.50.

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