12 главных событий в российском футболе в 2024 году

Журналист и инсайдер Сергей Егоров перечислил главные события российского футбола в 2024 году.
1. Уход Василия Уткина.
2. Продолжение международной изоляции.
3. Потрясающая развязка сезона в РПЛ – 30-й тур чемпионата.
4. Очень странные результаты опросов ВЦИОМ о падении интереса к футболу.
5. Русский «Локомотив».
6. Трансфер Сафонова в «ПСЖ» и его борьба за место в составе.
7. Новый стадион в Воронеже.
8. Сага с трансфером Александра Соболева.
9. Решение РПЛ по новому распределению контракта с ТВ – в зависимости от медиаактивности.
10. Кричалка «Зенит» – позор российского футбола».
11. «Зенит» повторил рекорд «Спартака» – 6 побед подряд в чемпионате России.
12. Высказывания губернатора Федорищева.