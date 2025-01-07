12 главных событий в российском футболе в 2024 году

Журналист и инсайдер Сергей Егоров перечислил главные события российского футбола в 2024 году.

1. Уход Василия Уткина.

2. Продолжение международной изоляции.

3. Потрясающая развязка сезона в РПЛ – 30-й тур чемпионата.

4. Очень странные результаты опросов ВЦИОМ о падении интереса к футболу.

5. Русский «Локомотив».

6. Трансфер Сафонова в «ПСЖ» и его борьба за место в составе.

7. Новый стадион в Воронеже.

8. Сага с трансфером Александра Соболева.

9. Решение РПЛ по новому распределению контракта с ТВ – в зависимости от медиаактивности.

10. Кричалка «Зенит» – позор российского футбола».

11. «Зенит» повторил рекорд «Спартака» – 6 побед подряд в чемпионате России.

12. Высказывания губернатора Федорищева.