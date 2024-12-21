22 декабря на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» встретится с «Райо Вальекано» в рамках 18-го тура Ла Лиги. «Бетис» продолжает бороться за место в верхней половине таблицы, тогда как «Райо Вальекано» старается укрепить свои позиции в середине.

«Бетис»

«Бетис» занимает 10-е место с 24 очками после 17 туров. Команда находится в хорошей форме, выиграв три последних матча, включая победу над «Вильярреалом» (2:1). Джовани Ло Чельсо с 8 голами в 13 матчах является ключевым игроком атаки. Однако, несмотря на успехи, команда пропускает в шести последних матчах подряд, что может стать уязвимостью.

Последние матчи «Бетиса»:

«Райо Вальекано» располагается на 12-й строчке с 21 очком. Команда не проигрывает в трех последних матчах, включая зрелищную ничью с «Реал Мадридом» (3:3). Унаи Лопес с 3 голами в 14 матчах лидирует в атаке, но команда демонстрирует слабую оборону, пропустив 8 мячей за последние пять игр.

Последние матчи «Райо Вальекано»:

Личные встречи

В последних 9 очных встречах «Бетис» не проигрывает в 7 матчах, что подтверждает их преимущество над «Райо Вальекано». Однако последний матч завершился победой «Райо» (2:0), что показывает, что гости способны удивить.

Последние встречи:

«Райо Вальекано» 2:0 «Бетис» (2024)

«Бетис» 1:0 «Райо Вальекано» (2023)

«Бетис» 3:1 «Райо Вальекано» (2023)

Статистика

«Бетис»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Райо Вальекано»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Бетис» – «Райо Вальекано»

Обе команды демонстрируют схожую результативность, однако «Бетис» имеет преимущество в классе и домашнем стадионе. «Райо Вальекано» стабильно забивает, но их слабая оборона может сыграть на руку хозяевам. Ожидается результативный матч с преимуществом «Бетиса».

Рекомендации для ставок:

Победа «Бетиса» – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет:

Рекомендация: 2:1 в пользу «Бетиса» за коэффициент 8.50.

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