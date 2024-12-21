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    • Прогноз на точный счет матча «Бетис» – «Райо Вальекано», Ла Лига, 22 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бетис» – «Райо Вальекано», Ла Лига, 22 декабря 2024 года

    22 декабря на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» встретится с «Райо Вальекано» в рамках 18-го тура Ла Лиги. «Бетис» продолжает бороться за место в верхней половине таблицы, тогда как «Райо Вальекано» старается укрепить свои позиции в середине.

    «Бетис»

    «Бетис» занимает 10-е место с 24 очками после 17 туров. Команда находится в хорошей форме, выиграв три последних матча, включая победу над «Вильярреалом» (2:1). Джовани Ло Чельсо с 8 голами в 13 матчах является ключевым игроком атаки. Однако, несмотря на успехи, команда пропускает в шести последних матчах подряд, что может стать уязвимостью.

    Последние матчи «Бетиса»:

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» располагается на 12-й строчке с 21 очком. Команда не проигрывает в трех последних матчах, включая зрелищную ничью с «Реал Мадридом» (3:3). Унаи Лопес с 3 голами в 14 матчах лидирует в атаке, но команда демонстрирует слабую оборону, пропустив 8 мячей за последние пять игр.

    Последние матчи «Райо Вальекано»:

    • «Вильярреал» 1:1 «Райо Вальекано»
    • «Райо Вальекано» 3:3 «Реал Мадрид»
    • «Валенсия» 0:1 «Райо Вальекано»
    • «Унионистас Саламанка» 2:3 «Райо Вальекано» (Кубок)
    • «Райо Вальекано» 1:2 «Атлетик»

    Личные встречи

    В последних 9 очных встречах «Бетис» не проигрывает в 7 матчах, что подтверждает их преимущество над «Райо Вальекано». Однако последний матч завершился победой «Райо» (2:0), что показывает, что гости способны удивить.

    Последние встречи:

    • «Райо Вальекано» 2:0 «Бетис» (2024)
    • «Бетис» 1:0 «Райо Вальекано» (2023)
    • «Бетис» 3:1 «Райо Вальекано» (2023)

    Статистика

    «Бетис»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Райо Вальекано»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Бетис» – «Райо Вальекано»

    Обе команды демонстрируют схожую результативность, однако «Бетис» имеет преимущество в классе и домашнем стадионе. «Райо Вальекано» стабильно забивает, но их слабая оборона может сыграть на руку хозяевам. Ожидается результативный матч с преимуществом «Бетиса».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бетиса» – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет:

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Бетиса» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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