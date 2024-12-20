21 декабря на стадионе «Балаидос» «Сельта» примет «Реал Сосьедад» в рамках 18-го тура Ла Лиги. Обе команды показывают интересные результаты в текущем сезоне, и предстоящий матч станет важным для обеих сторон в их борьбе за очки.
«Сельта»
«Сельта» занимает 13-е место с 21 очком. Команда демонстрирует яркую атакующую игру, забив 12 голов в последних пяти матчах. Однако стабильности в обороне не хватает – пропущено 6 мячей за этот же период. Лидер атак, Яго Аспас, забил 6 голов в текущем сезоне и остается ключевым игроком команды.
Последние матчи «Сельты»:
- «Севилья» 1:0 «Сельта»
- «Сельта» 2:0 «Мальорка»
- «Саламанка УДС» 0:7 «Сельта» (Кубок)
- «Эспаньол» 3:1 «Сельта»
- «Сельта» 2:2 «Барселона»
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» занимает 7-е место с 25 очками. Команда находится в хорошей форме, не проигрывая в последних шести матчах. Особое внимание заслуживает защита – за последние пять игр команда не пропустила ни одного гола. Микель Ойарсабаль лидирует в атаке с 6 забитыми голами.
Последние матчи «Реала Сосьедад»:
- «Реал Сосьедад» 0:0 «Лас-Пальмас»
- «Реал Сосьедад» 3:0 «Динамо Киев» (Лига Европы)
- «Леганес» 0:3 «Реал Сосьедад»
- «Конкенсе» 0:1 «Реал Сосьедад» (Кубок)
- «Реал Сосьедад» 2:0 «Бетис»
Личные встречи
«Реал Сосьедад» доминирует в личных встречах, не проигрывая «Сельте» в девяти последних матчах. В последних двух играх «Сосьедад» одержал победы с минимальным перевесом.
Последние встречи:
- «Сельта» 1:2 «Реал Сосьедад» (2024, Кубок)
- «Сельта» 0:1 «Реал Сосьедад» (2024)
- «Реал Сосьедад» 1:1 «Сельта» (2023)
Статистика
«Сельта»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
«Реал Сосьедад»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 0
Прогноз на матч «Сельта» – «Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» подходит к игре в лучшей форме, особенно в защите, и имеет высокий шанс на победу. «Сельта» может создать трудности благодаря своей атаке, но недостатки в обороне могут стать решающим фактором.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «Реал Сосьедад» за коэффициент 8.50.
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