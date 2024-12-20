21 декабря на стадионе «Балаидос» «Сельта» примет «Реал Сосьедад» в рамках 18-го тура Ла Лиги. Обе команды показывают интересные результаты в текущем сезоне, и предстоящий матч станет важным для обеих сторон в их борьбе за очки.

«Сельта»

«Сельта» занимает 13-е место с 21 очком. Команда демонстрирует яркую атакующую игру, забив 12 голов в последних пяти матчах. Однако стабильности в обороне не хватает – пропущено 6 мячей за этот же период. Лидер атак, Яго Аспас, забил 6 голов в текущем сезоне и остается ключевым игроком команды.

Последние матчи «Сельты»:

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает 7-е место с 25 очками. Команда находится в хорошей форме, не проигрывая в последних шести матчах. Особое внимание заслуживает защита – за последние пять игр команда не пропустила ни одного гола. Микель Ойарсабаль лидирует в атаке с 6 забитыми голами.

Последние матчи «Реала Сосьедад»:

Личные встречи

«Реал Сосьедад» доминирует в личных встречах, не проигрывая «Сельте» в девяти последних матчах. В последних двух играх «Сосьедад» одержал победы с минимальным перевесом.

Последние встречи:

«Сельта» 1:2 «Реал Сосьедад» (2024, Кубок)

«Сельта» 0:1 «Реал Сосьедад» (2024)

«Реал Сосьедад» 1:1 «Сельта» (2023)

Статистика

«Сельта»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Реал Сосьедад»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 0

Прогноз на матч «Сельта» – «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» подходит к игре в лучшей форме, особенно в защите, и имеет высокий шанс на победу. «Сельта» может создать трудности благодаря своей атаке, но недостатки в обороне могут стать решающим фактором.

Рекомендации для ставок:

Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Реал Сосьедад» за коэффициент 8.50.

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